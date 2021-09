„Magia nagości”. Prowadząca o kontrowersjach: To wynik dulszczyzny i wychowania w wierze katolickiej

Kontrowersje w związku z programem



Przypomnijmy, show „Magia nagości. Polska” miał wystartować w maju na antenie Zoom TV. Wówczas jednak do KRRiT trafiło kilka skarg, w których pisano, że „program może mieć negatywny wpływ na psychikę widzów” i premiera została odwołana. Mimo kontrowersji, show wystartowało jednak 3 września. Jego gospodynią została Beata Olga Kowalska, znana między innymi z serialu „Ranczo”. W rozmowie z Plejadą aktorka przyznała, że spodziewała się hejtu i kontrowersji.

– Czułam, że spora część społeczeństwa może sobie z tym nie poradzić – oceniła i dodała, że wynika to z tzw. charakteru narodowego. – Z polskiej tradycji, z dulszczyzny, z powierzchownego przywiązania do tradycyjnych wartości, z wychowania w wierze katolickiej. Z polskiej mentalności. Jest w nas pewne zamknięcie. Mamy niezdrowy stosunek do ludzkiej nagości i seksualności. Ale nie chcę być terapeutką Polaków – zapewniła.

„Musimy tę skorupę rozbić”

Kowalska przyznała, że ma wrażenie, że „znów się cofnęliśmy” i „zamknęliśmy w skorupie”. – To był jeden z powodów moich wątpliwości dotyczących udziału w „Magii nagości”. Ale jestem przekorna i pomyślałam sobie wtedy, że kropla drąży skałę. Musimy tę skorupę rozbić. Przecież młodzi ludzie myślą zupełnie inaczej niż pokolenie „dziadersów”. Idą do przodu, buntują się, tworzą zupełnie inny świat. Im więcej słyszą bzdur o cnotach niewieścich, tym więcej w nich wewnętrznej wolności – wyjaśniła.

Jak podkreśliła aktorka, program może pozytywnie wpłynąć na rzeczywistość. – „Magia nagości” pokazuje, jak wyglądamy naprawdę. Pokazuje, że ludzi idealnych nie ma. No może są wyjątki, ale to również kwestia gustu – oceniła.

