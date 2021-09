„Magda M.” wróci z nowymi odcinkami? Joanna Brodzik stawia warunek

„Magda M”. – o czym jest serial?

Serial „Magda M”. opowiada o prawniczce, która zmaga się z rozmaitymi problemami – zarówno na sali sądowej jak i w życiu prywatnym. Podczas jednej ze spraw spotyka dawnego znajomego, atrakcyjnego Piotra. Serial pokazuje szeroką panoramę spraw, postaci i problemów społecznych. Na pierwszy plan wybijają się jednak losy dwojga głównych bohaterów – Magdy Miłowicz i Piotra Korzeckiego.



Główne role w serialu odgrywali Joanna Brodzik i Paweł Małaszyński. Oprócz tego w produkcji pojawili się m.in.: Daria Widawska, Bartłomiej Świderski, Katarzyna Herman, Bartłomiej Kasprzykowski, Katarzyna Bujakiewicz czy Szymon Bobrowski. Reżyserami serialu byli Jacek Brocuch, Maciej Dejczer i Krzysztof Lang, a scenariusz napisał Radosław Figura.



„Magda M”. może wrócić z nowymi odcinkami?

O to zapytali Joannę Brodzik dziennikarze TeleMagazynu. Aktorka przyznała, że zdecydowałaby się wejść drugi raz w ten projekt, jednak pod pewnymi warunkami. – To jest bardzo trudne pytanie. Uczciwa i niedotykająca tych, którzy na kontynuację ewentualnie by czekali, odpowiedź jest jeszcze trudniejsza. Myślę sobie, że najuczciwiej rzecz biorąc – musiałby zaistnieć cały zespół sprzyjających czynników, żeby móc zaryzykować zmierzenie się z tym, dla mnie bardzo ważnym, zawodowym i pięknym wspomnieniem – stwierdziła.



Aktorka dodała przy tym, że wyobraża sobie, że powstaje nowy scenariusz do „Magdy M”.. – Ja myślę, że to, co tworzy w swojej wyobraźni Radek Figura, to jest kontynuacja w jego wyobrażeniu i w jego świecie te rzeczy się dzieją. Natomiast myślę sobie, że jeśli miałyby losy Magdy M. się kontynuować telewizyjnie, to pewnie wymagałoby to jakiegoś osobnego scenariusza – oceniła.

