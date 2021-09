Beata K. wraca na scenę. Wystąpi u boku Justyny Steczkowskiej

2 września dziennik „Fakt” poinformował, że znana piosenkarka została zatrzymana przez policję za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Dzień wcześniej na warszawskim Mokotowie doszło do obywatelskiego zatrzymania. Para kierowców zablokowała auto marki BMW, za kierownicą którego siedziała Beata K. Badanie wykazało, że we krwi piosenkarki było około 2 promile alkoholu. Piosenkarka usłyszała zarzuty prowadzenia w stanie nietrzeźwości i przyznała się do winy. Odmówiła jednak składania zeznań.

Na początku września organizatorzy festiwalu Miasto Muzyka, którego jedną z gwiazd miała być Beata K. poinformowali, że impreza zostaje odwołana i przeniesiona na następny rok – jednak już bez występu Beaty K. Jak się jednak okazuje, artystka już wkrótce wróci na scenę.

Beata K. pojawi się na koncercie - gdzie, kiedy

Justyna Steczkowska zapowiedziała na swoim profilu na Instagramie koncert w Poznaniu z okazji 25-lecia swojej obecności na scenie. Jest ona planowany na 3 października. Podczas występu zostanie zaprezentowany utwór, który jeszcze w sierpniu nagrała z Beatą K.

„Obiecałam, że zaprezentuję Wam utwór, który skończyłam nagrywać w połowie sierpnia razem z niezwykłą wokalistką. To była nasza tajemnica dla Was. Przyszedł czas, żeby odkryć karty i zaprezentować nasz nowy duet, który pierwszy raz wykonamy właśnie w Poznaniu z Beatą K”. – poinformowała.

instagram

Steczkowska apeluje do fanów ws. Kozidrak

Piosenkarka wystosowała także apel do swoich fanów. „Teraz zamknijcie oczy i przypomnijcie sobie te wszystkie książki, które Wam polecałam, których podstawą jest miłość, empatia i szacunek do drugiego człowieka i proszę Was Kochani o wyzbycie się wszelkich ocen. Każdy z nas ma swoje trudne lekcje w życiu i nie nam je oceniać” – napisała.

„Beata jest i zawsze była fantastyczną wokalistką, serdeczną koleżanką w pracy i po prostu fajną kobietą. Proszę, żebyście o tym pamiętali przede wszystkim” – dodała artystka.

Czytaj też:

Tragedia na trasie Rajdu Śląska. Zginęła pilotka