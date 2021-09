Britney Spears się zaręczyła. Czy będzie potrzebować zgody ojca na ślub?

Britney Spears od kilku miesięcy walczy o uwolnienie się spod kurateli ojca, który od 13 lat decyduje o jej sprawach osobistych, majątku i karierze. Ostatnio Jamie Spears sam złożył w sądzie wniosek i zakończenie opieki prawnej nad córką, więc wszystko wskazuje na to, że gwiazda może w końcu odzyskać wolność.

Britney Spears się zaręczyła

Piosenkarka i pochodzący z Iranu tancerz Sam Asghari poznali się pięć lat temu na planie teledysku „Slumber Party”. Szybko stali się nierozłączni, a podczas zeznań w sądzie Britney Spears zapewniała, że jej ukochany, jako jedyny wspiera ją w walce z ojcem. Teraz w mediach społecznościowych gwiazdy pojawił się filmik, na którym wokalistka chwali się pierścionkiem. Nagranie, na którym występuje razem z narzeczonym, podpisała krótko: „Nie mogę w to uwierzyć!”. Informacje o zaręczynach pary potwierdził również agent Asghari'ego Brandon Cohen.

Britney odzyska wolność i urodzi dziecko?

Dla księżniczki pop będzie to już trzecie małżeństwo. Pierwsze, z kolegą ze szkolnych czasów, zostało unieważnione po zaledwie dwóch dniach. Drugim wybrankiem gwiazdy był Kevin Federline, z którym Spears doczekała się dwóch synów – Seana Prestona i Jaydena Jamesa. Podczas ostatnich zeznań w sądzie, piosenkarka wyznała, że chciałaby ponownie zostać matką, jednak sprawujący nad nią opiekę ojciec, nie zgadza się na to i wymaga, by córka stosowała antykoncepcję. Jeśli kuratela zostanie przez sąd utrzymana, to wokalistka będzie potrzegowała zgody ojca, by wyjść za mąż.

