„Love Island. Wyspa miłości”. Dwoje uczestników opuściło show, a do programu weszła nowa dziewczyna

Widzowie „Love Island. Wyspa Miłości” głosowali na swoich ulubionych uczestników programu. Ci, którzy otrzymali najmniej głosów sympatii, znaleźli się w nieciekawym położeniu. To ich koledzy mieli zdecydować, kto opuści willę.

„Love Island. Wyspa miłości”. Bruno i Monika opuszczają show

To dla nikogo nie była łatwa decyzja, ale takie są zasady programu. Panowie byli jednogłośni i wskazali Monikę, co było ciosem dla Jędrka, który chciał budować z nią związek. Wśród pań głosy były podzielone. Klaudia wybrała Bruna, Paulina oddała głos na Jędrka, a Magda na Andrzeja. Angelika ze łzami w oczach wskazała mężczyznę, z którym na początku programu bardzo się zbliżyła i stworzyła parę – Bruna.

Patrycja. Nowa mieszkanka wyspy miłości

Pożegnania nigdy nie są łatwe, szczególnie gdy uczestnicy sami muszą wybrać spośród siebie osobę, która opuści program. Jednak już następnego dnia rano zjawił się ktoś, kto przynajmniej panom poprawił nastrój. To nowa mieszkanka willi, Patrycja. Ma 25 lat i pracuje w handlu. Zapewnia, że jest pewna siebie i otwarta, choć bywa też impulsywna. Patrycja uwielbia podróże, fitness, czekoladę i Brada Pitta. Choć najważniejsze jest dla niej serce, to chciałaby, by należało ono do niebieskookiego bruneta, który okaże się szczery i lojalny.

Galeria:

„Love Island. Wyspa Miłości”. Nowa dziewczyna w programieCzytaj też:

Britney Spears się zaręczyła. Czy będzie potrzebować zgody ojca na ślub?