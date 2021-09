Dorota Gardias ma nowotwór piersi. „Życie przeleciało mi przed oczami”

Gwiazda TVN chętnie dzieli się z fanami zarówno swoim życiem zawodowym, jak i prywatnym. Tak było, gdy Dorota Gardias walczyła z koronawirusem, z później powikłaniami po chorobie. Teraz pogodynka ponownie otworzyła się przed ludźmi i powiedziała o nowych problemach zdrowotnych.

Dorota Gardias ma guza piersi

Jak wyznała dziennikarka w wywiadzie dla magazynu „Party”, podczas rutynowej kontroli zdrowotnej, która miała miejsce na początku wakacji, wykryto u niej zmianę na piersi. – Gdy usłyszałam, że to nowotwór i jak najszybciej trzeba zrobić operację, życie przeleciało mi przed oczami – powiedziała Gardias. Gwiazda przyznała, że najpierw przeżyła szok, a pierwsze dni po diagnozie przepłakała, bo w jej głowie rodziły się najgorsze scenariusze. Na szczęście guza wykryto wcześnie, a dziennikarka trafiła pod opiekę najlepszych specjalistów od onkologii.

– Na szczęście rokowania są bardzo dobre. Operację będę miała pod koniec września. Po wynikach histopatologicznych będzie wiadomo, jak dalej ma przebiegać leczenie – powiedziała pogodynka i dodała, że kłopoty zdrowotne zmieniły jej podejście do życia. Gwiazda postanowiła zwolnić tempo i nie czekać z realizacją marzeń. Gardias namówiła już wszystkie swoje przyjaciółki i koleżanki do wykonania kontrolnej mammografii i zachęca do tego inne panie. – Róbcie je i nie ignorujcie żadnych niepokojących symptomów, bo mamy dla kogo żyć – powiedziała Dorota Gardias.

