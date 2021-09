MTV VMA 2021. Prestiżowe statuetki rozdane. Kto został nagrodzony? Jak wyglądały gwiazdy?

Olivia Rodrigo, autorka hitów takich jak „Good 4 u” czy „Drivers Licence”, otrzymała trzy nagrody, w tym w kategoriach najlepszy nowy wykonawca i piosenka roku. Lil Nas X został wyróżniony statuetką w najważniejszej kategorii – teledysk roku – za klip do utworu „MONTERO (Call Me By Your Name)”.

MTV VMA 2021 – lista nagrodzonych

Najlepszy teledysk



Lil Nas X – „MONTERO (Call Me By Your Name)”



Utwór roku

Olivia Rodrigo – „Drivers License”





Piosenka lata: BTS

„Butter”





Występ roku

Olivia Rodrigo – Drivers License





Artysta roku

Justin Bieber





Najlepszy nowy artysta

Olivia Rodrigo





Najlepszy zespół

BTS





Najlepsza współpraca



Doja Cat ft. SZA – „Kiss Me More”



Najlepszy teledysk pop

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – „Peaches”





Najlepszy teledysk hip hop



Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. - "FRANCHISE"



Najlepszy teledysk R&B

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - "Leave The Door Open"





Najlepszy teledysk rock



John Mayer – „Last Train Home”



Najlepszy teledysk alternatywa

Machine Gun Kelly ft. blackbear – „my ex's best friend”





Najlepszy teledysk latynoski



Billie Eilish & Rosalia – „Lo Vas A Olvidar”



Najlepszy teledysk k-pop



BTS – „Butter”



Teledysk z najlepszym ważnym przekazem

Billie Eilish – „Your Power”

MTV Video Music Awards

Nagrody są rozdawane od 1984 roku. Do 2006 zwycięzcy wybierani byli przez profesjonalne jury, od 2007 wybór wygranych należy głównie do internautów. Odbywające się co roku w sierpniu lub wrześniu w amerykańskich teatrach i halach widowiskowych gale wręczenia nagród, obfitujące w występy gwiazd muzycznych, emitowane są na żywo przez kanały MTV na całym świecie. MTV Video Music Awards uważa się za jedne z najważniejszych nagród przemysłu muzycznego.

