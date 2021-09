Polska kinematografia może pochwalić się komediami, które śmieszą nas do dziś. Takie filmy, jak „Miś”, „Rozmowy kontrolowane” czy „Kiler” bawią widzów od lat i sięgają do nich coraz to nowe pokolenia. Oto 10. najlepszych polskich komedii. Czy uda Ci się rozpoznać je wszystkie po jednym zdjęciu?

QUIZ:

QUIZ. Najlepsze polskie komedie. Czy rozpoznasz je po jednym kadrze?Czytaj też:

„Love Island. Wyspa miłości”. Dwoje uczestników opuściło show, a do programu weszła nowa dziewczyna