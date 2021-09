Relacja z gali rozdania nagród ShEO Awards 2021. Do kogo trafiły nagrody?

Podczas drugiej edycji gali nagród ShEO Awards, którą wspólnie poprowadzili redaktor naczelny „Wprost” Robert Feluś oraz dziennikarka Paulina Socha-Jakubowska, wręczono 15 statuetek kobietom, które przezwyciężyły strach, postanowiły zaryzykować i pójść niełatwą drogą realizacji własnych marzeń i ambicji. Tym samym wniosły do życia publicznego, biznesu, polityki, sportu, mediów i każdej dziedziny życia, ogromną wartość. Udowodniły, że ich sukcesy na różnych polach przewyższają te osiągane przy zaangażowaniu samych mężczyzn. We „Wprost” kibicujemy kobietom, a gala ShEO Awards jest tego świadectwem. Oto niezwykłe kobiety, które nagrodziliśmy podczas poniedziałkowej uroczystości.

Gwiazda sportu

Natalia Partyka

Ikona polskiego sportu. Dziesięciokrotna medalistka igrzysk paraolimpijskich. Jest jedyną na świecie tenisistką stołową, która walczy zarówno w igrzyskach olimpijskich, jak i paraolimpijskich. Do swojej niepełnosprawności nie przykłada większej wagi. Ewentualne pytania zbywa jednym prostym zdaniem, że – ona nie ma tylko ręki i co z tego? Inni mają w życiu o wiele gorzej. Od lat trenuje i rywalizuje z pełnosprawnymi zawodniczkami.

Orędowniczka Równości

Organizacja Woman in Science at Nencki

Młode badaczki z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk to właśnie kobiety tworzące organizację non-profit „Women in Science at Nencki”. Chcą równorzędnej obecności kobiet i mniejszości w nauce jako jednego z kluczowych czynników postępu społeczno-gospodarczego. Zwracają uwagę na rzeczywiste koszty dyskryminacji, także finansowe. Podkreślają, że „zmniejszenie różnicy w społecznym statusie kobiet i mężczyzn, mogłoby przynieść globalnej gospodarce dodatkowe 28 bilionów dolarów w perspektywie jedynie najbliższych 4 lat”.

Przełamywanie barier

Izabela Sopalska-Rybak

Miała zaledwie 19 lat, gdy usłyszała diagnozę: stwardnienie rozsiane. Cztery lata później zaczęła poruszać się na wózku. Ale choroba, która odebrała jej możliwość samodzielnego chodzenia, dała jej wiele innych supermocy. Wszak superbohaterki właśnie nimi się posługują. Dziś uczy savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, walczy o poprawę sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami w dostępie do usług ginekologicznych, stara się zmieniać postrzeganie osób z niepełnosprawnościami i niszczyć bariery, architektoniczne, społeczne i związane z komunikowaniem się, na które osoby te niestety dość często trafiają. Otwarcie mówi o seksualności osób z niepełnosprawnościami, burząc tym samym kolejne z polskich tabu. Wszystko to robi w ramach powołanej przez siebie Fundacji Kulawa Warszawa, której działalność już dawno wykroczyła poza granice miasta stołecznego.

Ikona Kultury

Maryla Rodowicz

Działa niczym plaster sklejając spolaryzowane społeczeństwo. Jest lekiem na polskie waśnie i spory. Kolorowym ptakiem unoszącym się ponad podziałami. Kochają ją wszyscy, niezależnie od tego, na kogo głosują i w kogo wierzą. A ona odpowiada na to uczucie najpiękniej, jak tylko artysta może, występując dla nas. Gdy na scenie pojawia się z gitarą, świat wokół spowalnia. Liczy się tylko ona, jedna z najwybitniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Jest głosem nie pokolenia, a kolejnych pokoleń. Jest inspiracją dla rodzących się na jej oczach gwiazd, tych nowego pokolenia, ale także seniorów z telewizyjnego show. Jest artystką totalną, której każde pojawienie się jest spektakularnym wydarzeniem. Na które wszyscy czekają.

Autorytet Medyczny

dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Jes onkologiem klinicznym, specjalistką chemioterapii nowotworów. Ma nie tylko ogromną wiedzę, jak leczyć, ale też niejednokrotnie „staje na głowie”, by dobrać najbardziej optymalne leczenie dla pacjentek. Nie waha się mówić decydentom, jak trzeba leczyć zgodnie z najnowszymi standardami. Na co dzień kieruje Oddziałem Zachowawczym w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym.

Przełamywanie stereotypów

Małgorzata Rozenek-Majdan

Jest matką trzech synów urodzonych dzięki in vitro i prezeską fundacji zajmującej się tym zagadnieniem. Dla wielu kobiet jest głosem nadziei, który wybrzmiewa w mediach powtarzając, że dzięki in vitro szanse na macierzyństwo mogą być realne. Pod warunkiem, że metoda ta nie będzie dostępna tylko dla wybranych.

Liderka biznesu

Beata Drzazga

Po prawie 20 latach działalności, jej firma BetaMed S.A. prowadzi już 91 filii i niesie pomoc sześciu tysiącom pacjentów. Poza tym rozwija własny dom mody, klinikę medycyny estetycznej, otworzyła filię swojej firmy w Las Vegas, żeby sprawdzić się również na amerykańskim rynku.

Liderka biznesu

Daria Prochenka

W 2013 roku stworzyła w Szczecinie własną markę kosmetyków naturalnych. Zaczynała od sześciu podstawowych produktów. Obecnie w portfolio swojej firmy Clochee ma już 130 pozycji do pielęgnacji twarzy i ciała dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Jej kosmetyków używają nie tylko Polki, ale też mieszkanki Wielkiej Brytanii, Kuwejtu czy Hong Kongu. 90 proc. pracowników zatrudnionych w jej firmie to kobiety.

Liderka biznesu

Anna Lewandowska

Mistrzyni świata, wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i Polski. Sportsmenka, trenerka, specjalistka do spraw żywienia, która inspiruje miliony Polek do zmiany stylu życia. Mama, żona, wreszcie bizneswoman. W karate osiągnęła praktycznie wszystko. Zdobyła 29 medali mistrzostw Polski, 6 medali mistrzostw Europy i 3 medale mistrzostw świata. Jest absolwentką warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Z wykształcenia menadżerka sportu i specjalistka do spraw żywienia. Trenerka personalna z 56 certyfikatami na koncie. Prowadzi biznes wart dziesiątki milionów złotych. Wydaje książki, ebooki, kalendarze, produkuje zdrową żywność, ekologiczne kosmetyki, aplikacje na smartfony, sprzedaje ubrania, organizuje treningi, niedawno weszła na rynek z własnym cateringiem dietetycznym.

Gwiazda mediów

Agnieszka Gozdyra

Mimo fali hejtu, która czasem w jej kontekście wzbiera, ona po prostu robi swoje. Rozmawia z najważniejszymi postaciami polskiej sceny politycznej, pomagając widzom zrozumieć jej zawiłości. Do swoich programów zaprasza nawet bardzo kontrowersyjne postaci, by na żywo weryfikować, czym te kontrowersje są powodowane. Prowadzonym przez nią dyskusjom nie brakuje emocji, choć to właśnie ona opanowała do perfekcji sztukę ich uspokajania, nawet gdy w telewizyjnym studio wrze.

Gwiazda mediów

Katarzyna Kolenda-Zaleska

Zajmuje się głównie tematami związanymi z polityką i Kościołem, a w Polsce trzeba mieć nerwy ze stali, by podejmować oba. Jej spokoju, pozwalającego na rzetelne przepytywanie gości – nie brakuje. A gdy tym zabraknie klasy, potrafi przerwać wywiad, bo – jak mówi – w jej stacji nie może być miejsca na „wykluczające i odhumanizowujące poglądy”. Od 2016 roku swój zawodowy czas dzieli nie tylko między „Fakty”, a „Fakty po faktach”. Przed pięcioma laty stanęła bowiem na czele Fundacji TVN "Nie jesteś sam”. W tym roku Fundacja, z okazji swoich 20. Urodzin, zapowiedziała budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Dzięki temu, pomoc otrzymają niepełnoletni, którzy wymagają profesjonalnej opieki psychiatrycznej, a nie mogą uzyskać jej w przepełnionych szpitalach, w których brakuje wykwalifikowanej kadry.

Nowe spojrzenie

Ewa Farna

Miała zaledwie 11 lat, gdy profesjonalnie zajęła się muzyką. Dorastała w blasku fleszy, a media – przecież nie tylko polskie – od początku skupiały się bardziej na jej wyglądzie i ciele, niż na dokonaniach artystycznych. Przez lata musiała mierzyć się z okrutnymi komentarzami i kolejnymi artkułami, które rozprawiały na temat jej wagi. W końcu powiedziała dość. Dziś deklaruje, że wraz z popowymi utworami, w których się specjalizuje, chce wysyłać w świat ważne dla przesłania. W ten sposób wykorzystuje gigantyczną popularność, zwłaszcza wśród młodych kobiet.

Gwiazda nowych mediów

Magda Mołek

Pokazała, że na totalną życiową rewolucję nigdy nie jest za późno, nawet jeśli chodzi o debiut na teoretycznie zarezerwowanym dla młodych twórców YouTube. Jako dziennikarka pyta o potrzeby kobiet, także te dotyczące kobiecej seksualności, zabiera głos w ważnych dla nas sprawach i namawia nas, byśmy odważnie decydowały o sobie. W świecie nastawionym na szybki zysk, lajki, odtworzenia i subskrypcje – stworzyła przestrzeń, w której jest miejsce na uważne wsłuchiwanie się w ludzkie historie.

Nagrody specjalne

ENEA S.A. wzorem dla innych koncernów

Podczas gali wręczono także dwie nagrody specjalne. Pierwsza z nich trafiła do koncernu ENEA S.A., który zatrudnia kilka tysięcy kobiet. A w spółce, która stoi na czele całej grupy pracuje wręcz więcej kobiet niż mężczyzn. Wiele z nich na ważnych, kierowniczych stanowiskach. Z myślą o paniach powstał cały program kariery i wsparcia, żeby do kojarzonego z męskim światem sektora energetyki przyciągnąć jeszcze więcej kobiet. Panie mają dostęp do wielu programów prozdrowotnych. Firma sama organizuje badania profilaktyczne pod kątem raka piersi czy szyjki macicy. Prowadzi szkolenia, jak dbać o skórę, o kręgosłup oraz o kluczowe w czasie pandemii zdrowie psychiczne. Dla kobiet są prowadzone zajęcia sportowe pod okiem profesjonalnych trenerów i dietetyków. Firma nie tylko dba o panie, które u niej pracują, ale także aktywnie angażuje się w pomoc innym Polkom. W dobie pandemii koronawirusa wsparła finansowo organizację bezpłatnych konsultacji telefonicznych z psychologami. Dołączyła też do partnerów kampanii Twarze Depresji, której ambasadorkami były m.in. Ewa Błaszczyk czy Bożena Dykiel. Statuetkę ShEO w imieniu koncernu odebrała Anna Lutek, dyrektor departamentu PR i komunikacji w grupie Enea.

Andżelika Borys, czyli upór, odwaga, żelazne nerwy i gotowość do poświęceń

Ciągła inwigilacja, domiary podatkowe, nękanie za pomocą sił policyjnych i sądów, areszty, konfiskaty nieruchomości, publiczne oszczerstwa i ataki – wszystkiego tego wieloletnia szefowa Związku Polaków na Białorusi, Andżelika Borys doświadczyła na długo przed tym, zanim jej białoruscy sąsiedzi sami zorientowali się wreszcie, kto i jak nimi rządzi. Choć zawsze odżegnywała się od polityki, skupiając na działalności społecznej i kulturalnej wśród Polaków, to jej przywództwo w Związku nie miało w sobie nic wspólnego ze stereotypowym postrzeganiem działalności polonijnej za granicą. Bycie Polakiem na łukaszenkowskiej Białorusi było trudne na długo przed tym, zanim trudne, a czasami nawet nie do zniesienia, stało się bycie Białorusinem pod rządami Aleksandra Łukaszenki. Zajmowane stanowisko wymagało od Andżeliki Borys przymiotów, które tworzą prawdziwego lidera: odpowiedzialność, i upór, odwaga i żelazne nerwy, ostrożność, ale i gotowość do poświęceń – bez tego nie byłoby fenomenu Andżeliki Borys.

Panel ekspercki

Podczas uroczystości odbył się także inspirujący panel ekspercki o zdrowiu kobiet, którą prowadziły wspólnie wiceminister zdrowia Anna Goławska, Aleksandra Wilk z Fundacji To się Leczy oraz Elżbieta Kozik, prezes Zarządu „Polskie Amazonki Ruch Społeczny”.

Partnerzy gali ShEO Awards 2021

Partnerami uroczystej gali ShEO Awards 2021 była Grupa Enea oraz – firmy Luxe Fashion i IŁ Capital.