Wielkie emocje w „Tańcu z Gwiazdami”. Kto pożegnał się z programem?

Jeszcze przed emisją ostatniego odcinka „Tańca z Gwiazdami” nie zabrakło emocji. Jak się bowiem okazało, jedna z uczestniczek – Sylwia Bomba – złamała dwa żebra. Mimo silnego bólu postanowiła kontynuować swoją przygodę z programem.

„Taniec z Gwiazdami” – występy uczestników

Kinga Sawczuk i Jakub Lipowski



Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz



Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz

Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz, którzy byli najlepsi w poprzedni odcinku, otrzymali za swój taniec aż 35 punktów. Cha-cha w ich wykonaniu zachwyciła jurorów.



Sylwia Bomba i Jacek Jeschke



Sylwia Bomba i Jacek Jeschke postawili na foxtrota. Para zatańczyła do piosenki Backstreet Boys "I Want It That Away". Jury przyznało uczestnikom 27 punktów.



Iza Małysz i Stefano Terazzino



Iza Małysz i Stefano Terrazzino zaprezentowali się w sambie, która jednak nie zachwyciła Iwony Pavlović oraz Michała Malitowskiego. Para otrzymała od tych jurorów po 3 punkty, a łącznie 22.





Juras i Wiktoria Omyła

Juras i Wiktoria Omyła dostali od jury 29 punktów za walca wiedeńskiego. - Podobała mi się twoja przestrzeń w tym tańcu, trochę były błędy, ale one w skali mojej satysfakcji giną w przepaści zapomnienia - powiedziała Iwona Pavlović.



Kajra i Rafał Maserak

Maksymalną ilość punktów od jurorów - 40 - otrzymali Kajra i Rafał Maserak. Rumba w wykonaniu tej pary zachwyciła zarówno Iwonę Pavlović i Michała Malitowskiego, jak i Andrzeja Grabowskiego oraz Andrzeja Piasecznego.



Radek Liszewski i Lenka Klimentowa

Radek Liszewski i Lenka Klimentova zatańczyli quickstepa.Tuż po zakończeniu występu tancerka poprosiła o powtórkę jednej figury, która im nie wyszła. Przy drugiej próbie udało się nie popełnić błędu. Para dostała 24 punkty.

„Taniec z Gwiazdami”. Kto odpadł?

Po zsumowaniu punktów prowadzący program ogłosili, że decyzją widzów i jurorów z tanecznego show odpadli Radek Liszewski i Lenka Klimentova.

