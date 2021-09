ShEO Awards 2021. Gwiazdy pochwaliły się nagrodami od redakcji „Wprost”

Tego wieczoru na gali SHeO Awards nagrodzone zostały kobiety, które zaryzykowały i poszły własną drogą. Zmieniły nie tylko swoje życie, ale i życie wielu innych kobiet. Ich sukcesy pokazały, że na wielu polach przewyższają inicjatywy, które osiągane są przy zaangażowaniu samych mężczyzn.

Anna Lewandowska uczy Polki zdrowego tryby życia, udostępniają im treningi, plany dietetyczne, a także profesjonalny catering. Małgorzata Rozenek-Majdan powołała fundację, która walczy o refundację leczenia niepłodności metodą in vitro, a Natalia Partyka pokazała, że mimo niepełnosprawności można osiągnąć wielki sukces sportowy i do walki o własne marzenia zachęca młode dziewczyny.

Natalia Partyka otrzymała nagrodę w kategorii ikony sportu. Jest jedyną na świecie tenisistką stołową, która bierze udział zarówno w igrzyskach olimpijskich, jak i paraolimpijskich. Natalia jest także ambasadorką firmy ENEA, która otrzymała nagrodę specjalną ShEO Awards za wspieranie kobiet. ENEA nie tylko zatrudnia kilka tysięcy pań, ale i jest firmą, na której czele pracuje więcej kobiet, niż mężczyzn.



Izabela Sopalska Rybak mając 19 lat dowiedziała się, że cierpi na stwardnienie rozsiane. Dziś prowadzi fundację Kulawa Warszawa, która walczy o poprawę sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami i otwarcie mówi o ich seksualności, burząc kolejne tabu.



Agnieszka Gozdyra, mimo wielu kontrowersji, a czasem nawet hejtu, rozmawia z najważniejszymi osobami polskiej sceny politycznej. Nie boi się trudnych pytań i zawsze pozostaje profesjonalna.



Na swoim koncie ma ponad 2 tysiące piosenek, z których część, jak „Małgośka”, „Niech żyje bal” czy „Łatwopalni” stała się przebojami śpiewanymi przez kolejne pokolenia. Królowa polskiej muzyki i estrady śpiewa dla swojej publiczności już od ponad 50. lat.



Nigdy nie ukrywała, że swoich trzech synów urodziła przy pomocy in vitro. Powołała fundację, która zajmuje się tym zagadnieniem i walczy o to, by ta metoda nie była dostępna jedynie dla ludzi, których na to stać.



Nie tylko mistrzyni sportu, ale i trenerka, specjalistka od żywienia, a przede wszystkim kobieta, która inspiruje Polki do zmiany trybu życia.

