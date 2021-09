Córka Denise Richards uciekła od matki. „To dom z piekła rodem”

Siedemnastolatka przeprowadziła się do swojego ojca, a na jej profilu na TikToku pojawiły się wpisy, w których dom matki nazwała piekłem i oskarżyła Denise Richards o przemoc. Nagrania szybko jednak zostały usunięte.

Córka Denise Richards i Charliego Sheena oskarża matkę o przemoc

Choć Sami usunęła nagrania, to te zdążyły już przykuć uwagę mediów. Dziewczyna twierdziła, że była „więźniem we własnym domu”, nienawidziła siebie i wpadła w głęboką depresję, zaś po przeprowadzce do ojca odżyła na nowo. Magazyn „People”, powołując się na anonimowe źródło, twierdzi z kolei, że owszem sami mieszkała przez rok z matką, jednak nie chciała przestrzegać zasad, które panowały w jej domu, dlatego przeniosła się do ojca, który niczego od niej nie wymaga.

Denise Richards i Charlie Sheen pobrali się w 2002 roku i doczekali dwóch córek – Sami i Loli Rose, jednak wkrótce po narodzinach drugiej z dziewczynek, rozwiedli się. Media twierdziły, że powodem rozstania był fakt, że Sheen wrócił do alkoholu i narkotyków. W 2011 roku aktorka adoptowała Eloise, którą wychowuje ze swoim obecnym mężem Aaronem Phypersem. Gwiazda nie skomentowała dotychczas oskarżeń swojej najstarszej córki.

