Dorota Szelągowska opowiedziała o rozwodzie. „Celebrowałam go bardziej, niż ślub”

Dorota Szelągowska chroni swoje życie prywatne, pokazując w sieci niewielką jego część. Jednak mimo jej starań wiele informacji przedostaje się do mediów. Niedawno prasa i portale rozpisywały się o trzecim rozwodzie gwiazdy TVN. Projektantka przyznała, że cieszy się z odzyskanej wolności.

Szelągowska porównała swoje małżeństwa do Pawła Kukiza

– Celebrowałam bardziej mój ostatni rozwód, niż ostatni ślub, Cieszyłam się, że jakiś okres w moim życiu się nareszcie kończy. Uważam, że nie ma o czym rozmawiać – powiedziała Szelągowska w programie Kuby Wojewódzkiego, dodając, że pierwszy raz w życiu czuje się dobrze sama. Podczas wywiadu nie zabrakło również tematów politycznych, w tym głośnej sprawy Lex TVN. Projektantka wnętrz wyznała, że z dużym niesmakiem przyjęła fakt, że Paweł Kukiz poparł ustawę przeciwko jej stacji.

Szelągowska wytknęła Wojewódzkiemu, że niegdyś popierał Kukiza, gdy ten zdecydował się startować w wyborach, po czym porównała polityka do swoich małżeństw. – Siedziałeś tutaj z Pawłem i powiedziałeś, że on ma twój głos. Nie krytykuję cię za to, bo w tamtym momencie tak myślałeś. I tak właśnie wyglądały moje małżeństwa – stwierdziła gwiazda, za co zebrana w studiu publiczność nagrodziła ją gromkimi brawami.

