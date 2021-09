Mike Patton odwołuje koncerty Faith No More. Powodem są problemy psychiczne

Faith No More świętuje w tym roku swój jubileusz. Zespół powstał w 1981 roku, a obecny wokalista Mike Patton dołączył do niego osiem lat później i właśnie wtedy grupa zyskała wielką popularność.

Mike Patton ma problemy psychiczne

Wokalistka wydał oświadczenie, które zamieścił w mediach społecznościowych. „Przykro mi, ale z powodu problemów psychicznych nie dam rady zagrać zaplanowanych koncertów. Mam kłopoty, które nasiliły się w trakcie pandemii i są dla mnie przeszkodą. Nie czuję, że mógłbym dać z siebie wszystko, a nie zamierzam dawać mniej niż 100 proc”. – napisał Patton, przepraszając swoich fanów i zapewniając, że jeszcze wynagrodzi im obecną sytuację.

instagram

Muzycy z Faith No More wsparli swojego kolegę, nazywając go „członkiem rodziny, który potrzebuje pomocy”. Przyznali, że są zdruzgotani tą wiadomością, bo powrót do muzyki po pięcioletniej przerwie był wyzwaniem i ciężko pracowali przez kilka miesięcy, a ostatnie próby pokazały, że wrócili do szczytu formy. „Wierzymy jednak, że te koncerty miałyby destrukcyjny wpływ na Mike'a, którego wartość dla nas, jako naszego brata, jest ważniejsza niż jego wartość jako piosenkarza. Może liczyć na nasze 100 proc. wsparcie” – napisali na oficjalnym profilu zespołu na Instagramie.

Czytaj też:

„Powrót”. Canal+ kręci nowy serial z gwiazdorską obsadą. O czym będzie opowiadał?