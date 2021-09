Jeff Bridges wrócił na plan zdjęciowy. Czy gwiazdor pokonał chorobę?

Czytaj też:

Doda opowiedziała o kulisach rozstania z mężem. „Przez ostatni rok ukrywałam wiele rzeczy”Rok temu lekarze wykryli u Jeffa Bridgesa chłoniaka. Na szczęście rak został zdiagnozowany w miarę wcześnie, a chemioterapia zaczęła przynosić efekty. Ciemne chmury pojawiły się po raz kolejny, gdy w trakcie walki z rakiem okazało się, że Bridges zaraził się COVID-19.

Jeff Bridges pokonał chorobę

Dla osób w trakcie chemioterapii koronawirus jest szczególnie niebezpieczny. Chemioterapia znacznie obniża odporność, więc organizmowi jest o wiele trudniej pokonać wirusa. Hollywoodzkiemu gwiazdorowi jednak się to udało, choć przyznał, że choroba dała mu się we znaki. „Przy walce z COVID-19, walka z rakiem to bułka z masłem” – napisał Jeff Bridges na swojej stronie internetowej. Aktor zdradził również, że wrócił na plan zdjęciowy. „Jestem podekscytowany powrotem do pracy nad serialem »The Old Man«. Wygląda to znakomicie” – zdradził.

„The Old Man”. O czym jest nowy serial z Jeffem Bridgesem?

Serial opowiada historię byłego agenta CIA, który opuścił szeregi agencji i zdecydował się żyć w ukryciu. Po latach odnajduje go jednak płatny zabójca i Dan Chase musi zmierzyć się ze swoją przeszłością. Obok Bridgesa, który wciela się w głównego bohatera, pojawią się między innymi John Lithgow, Amy Brenneman, Alia Shawkat, Bill Heck i Leem Lubany. Scenariusz „The Old Man” oparty jest na motywach powieści Thomasa Perry'ego pod tym samym tytułem.