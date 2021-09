Marianna Schreiber odpadła z „Top Model”. „Niczego nie żałuję”

Fakt, że żona ministra Łukasza Schreibera zdecydowała się wziąć udział w „Top Model” wywołał spore zamieszanie w mediach. Tym bardziej że Marianna Schreiber od razu przyznała, że jej ukochany nic o tym nie wie, ponieważ jego spojrzenie na obraz kobiety i rodziny jest sprzeczne z zasadami programu.

Marianna Schreiber odpadła z „Top Model”

We wczorajszym odcinku popularnego show, uczestnicy Top Model zaprezentowali się na pierwszych sesjach zdjęciowych. Uczestnicy pozowali z arabskimi ogierami, a Marianna Schreiber bardziej skupiona była właśnie na zwierzętach, niż na pracy przed obiektywem. Wieczorem wszyscy modele spotkali się z prowadzącym program Michałem Pirógiem, który spytał ich, czy boją się werdyktu jury. – Ja się nie boję, że mi źle poszło. Ja to wiem – powiedziała od razu Schreiber. Miała rację. Jurorzy zadecydowali, że kobieta nie przechodzi do kolejnego etapu.

„Niczego nie żałuję”

Przygoda Marianny Schreiber w Top Model była bardzo krótka, ale kobieta zapewnia, że niczego nie żałuje. – Przyjście do programu tworzy na nowo moje ja – powiedziała tuż po werdykcie jury. Po emisji odcinka Schreiber postanowiła napisać jeszcze kilka słów do swoich fanów na social mediach. „Gdybym mogła cofnąć czas, to zrobiłabym to raz jeszcze. Niczego nie żałuję. Poznałam cudownych ludzi. Każdy dzień z nimi był dla mnie jedną z najlepszych przygód życia” – zapewniła we wpisie na Instagramie.

