Artur Barciś pożegnał się z Kościołem. „Już dawno to zrobiłem”

Niejedna z gwiazd wielokrotnie czytała w mediach bzdury na swój temat. Ostatnio spotkało to Artura Barcisia, który w jednej z gazet przeczytał spreparowany wywiad z samym sobą. Ta manipulacja zbulwersowała aktora.

Artur Barciś rozstał się z Kościołem

– Niedawno przeczytałem wywiad, którego nigdy nie udzieliłem. Wyszedłem w nim na żarliwego katolika, wręcz dewotę. Podczas gdy ja z Kościołem już dawno się pożegnałem. Coś okropnego. Ale stwierdziłem wtedy, że jak zacznę to dementować, to więcej ludzi kupi to czasopismo, żeby przeczytać ten tekst. A pewnie znaleźliby się i tacy, którzy stwierdzili, że na siłę wypieram się czegoś – powiedział w rozmowie z Plejadą Barciś, tłumacząc, dlaczego koniec końców machnął ręką na artykuł.

Nie pierwszy raz Artur Barciś padł ofiarą nieprawdziwych artykułów. W sieci już dwa razy pojawiały się informacje na temat jego rzekomej śmierci. – Raczej nie czyta się w internecie informacji o swojej śmierci, bo wtedy się nie żyje. Ale to biznes. Ktoś zarabia w ten sposób pieniądze – stwierdził pragmatycznie aktor.

Czytaj też:

Byliśmy w Białym Miasteczku. „To on wniósł tu ożywienie. Na odchodne dostał worek ziemniaków”