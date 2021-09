Gwiazdor „Gry o tron” w nowej roli. Nikolaj Coster-Waldau szuka mordercy córki w „Milczeniu”

Przez niemal dekadę wcielał się w postać zabójczo przystojnego Jamiego Lannistera z „Gry o tron”. Mężczyznę, którego łączył kazirodczy związek z siostrą, był gotów do okrutnych czynów, ale potrafił również okazać zaskakującą wrażliwość. Kim jest Rayburn, nowy bohater Nikolaja Coster-Waldau w filmie „Milczenie”?

„Milczenie”. Fabuła

Nikolaj Coster-Waldau wciela się w rolę Rayburna strażnika przyrody, który prowadzi sanktuarium imienia Gwen Swanson. Założył je na cześć swojej córki, która zaginęła bez śladu. Mężczyznę dręczą wyrzuty sumienia, bo córka zniknęła w chwili, gdy on poszedł do sklepu po butelkę whiskey. Jest alkoholikiem, który nie radzi sobie ani z nałogiem, ani z brakiem jakichkolwiek informacji na temat swojego dziecka. Wkrótce policja odnajduje zwłoki innej nastolatki i okazuje się, że w lesie czai się mężczyzna z włócznią. Czy odpowiada on za zaginięcie córki Rayburna?

Kim jest Nikolaj Coster-Waldau?

Nikolaj Coster-Waldau pochodzi z Danii. Był najmłodszym aktorem, który wstąpił do Statens Teaterskole, Narodowej Szkoły Teatralnej i Tańca Współczesnego w Danii. Debiutował na scenie w Kopenhadze, w szekspirowskim „Hamlecie”, ale szybko porzucił teatr na rzecz filmu. Artysta wystąpił w dwóch wysokobudżetowych amerykańskich produkcjach – „Enigmie” i „Helikopterze w ogniu”, ale dopiero rola Jamiego Lannistera w „Grze o tron” przyniosła mu wielką, międzynarodową sławę.

Film „Milczenie” jest już dostępny na platformie streaminoweg Canal+.

