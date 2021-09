Ariana Grande ma psychofana. Pod domem gwiazdy aresztowano mężczyznę z nożem

Życie gwiazd to nie tylko wielka sława i uwielbienie publiczności. Osoby publiczne muszą również mierzyć się wielokrotnie z hejtem oraz prześladującymi ich stalkerami. Taka sytuacja spotkała Arianę Grande, przed której domem pojawił się uzbrojony w nóż psychofan.

Ariana Grande. Policja aresztowała psychofana gwiazdy

Do incydentu miało dojść w zeszłym tygodniu, jednak informacja dopiero teraz przedostała się do mediów. Jak donosi portal TMZ, w środku nocy pod hollywoodzką willą Ariany Grande pojawił się fan żądający spotkania z piosenkarką. Gdy ochrona gwiazdy powiedziała, że się z nią nie zobaczy, mężczyzna stał się agresywny. Wyciągnął nóż i zaczął nim wymachiwać. Ochroniarze natychmiast interweniowali i wezwali policję, która aresztowała napastnika.

Według amerykańskich mediów aresztowany mężczyzna ma 23 lata i nazywa się Aaron Brown. Postawiono mu zarzut grożenia bronią, dostał też zakaz zbliżania się do Ariany Grande. W najbliższych dniach sąd zdecyduje czy mężczyzna może wrócić na wolność, czy zostanie za kratami na dłużej. Nie jest to pierwszy psychofan piosenkarki, z którym ma problem. Przypomnijmy, w ubiegłym roku sąd wydał pięcioletni zakaz zbliżania się do Ariany Grande dla Fidela Henriqueza, który ominął ochronę i zostawił wokalistce list miłosny pod drzwiami jej domu.

