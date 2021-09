Powstaje remake filmu „Bodyguard”! Kto wcieli się w główne role?

Film „Bodyguard” jest klasykiem gatunku. Melodramat, opowiadający o sławnej piosenkarce i aktorce oraz jej ochroniarzu, miał swoją premierę w 1992 roku. Obraz wyreżyserował Mick Jackson, a muzykę do niego stworzył Alan Silvestri. Jest to jeden z najbardziej znanych filmów, w których zagrała Whitney Houston. Do tej pory ścieżka dźwiękowa z produkcji jest jedną z najlepiej sprzedających się na świecie.

Teraz za remake filmu weźmie się zatrudniony przez Warner Bros. Matthew Lopez –scenarzysta nominowany do nagrody Tony za "Dziedzictwo". Producentami będą Lawrence Kasdan (podobnie jak oryginału), Dan Lin i Jonathan Eirich, z producentem wykonawczym Nick Reynolds.

Plany stworzenia remake'u filmu sięgają 2011 roku. Od lat pojawiały się spekulacje, kto może wcielić się w główne role. W tym kontekście pojawiały się nazwiska takie jak: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Channing Tatum czy Cardi B.

