Netflix. Co warto obejrzeć? Lista nowości na platformie

Od poniedziałku na platformie Netflix oglądać możemy między innymi programy „Ty kontra dzicz: Mroźna misja” czy „Too Hot to Handle: Ameryka Łacińska”. Od środy w serwisie jest też dokument o Michaelu Schumacherze, czy film o Jaan Seberg. Już jutro zobaczyć będziemy mogli z kolei 3. sezon serialu „Sex Education”. Oto cała lista tygodniowych nowości na Netflix.

„Najciekawsze obiekty wakacyjne świata” sezon 2. – 14 września



Trójka obieżyświatów odwiedza wakacyjne miejscówki na każdą kieszeń i wyjawia swoje sprawdzone sposoby na udany wypoczynek.



„Jack Whitehall: Podróże z moim ojcem” sezon 2. – 14 września



Jowialny komik Jack Whitehall zabiera swojego wyniosłego ojca, Michaela, we wspaniałą podróż w nieznane, podczas której spróbują wzmocnić łączącą ich więź.



„Ty kontra dzicz: Mroźna misja” – 14 września



W wyniku katastrofy samolotu Bear traci pamięć. Musi podejmować decyzje, które pozwolą mu uratować zaginionego pilota i przeżyć.



„Too Hot to Handle: Ameryka Łacińska” – 15 września



Rajskie wybrzeże, gorące słońce, seksowni single i… 100 tysięcy dolarów za powstrzymanie się od seksu. Czy uczestnikom uda się nie ulec pokusie?



„Nailed It!” sezon 6. – 15 września



Domorośli i umiarkowanie zdolni cukiernicy próbują odtworzyć pięknie wyglądające wypieki.



„SCHUMACHER” – 15 września



Ekskluzywne wywiady i archiwalne materiały filmowe wykorzystane w tym filmie składają się na intymny portret siedmiokrotnego mistrza Formuły 1 Michaela Schumachera.



„Seberg” – 15 września



Kiedy aktorka Jean Seberg angażuje się w ruch na rzecz praw obywatelskich, FBI zaczyna ją obserwować.



„Droga powrotna” – 15 września



Pogrążony w depresji Jack Cunningham, który przed laty zrezygnował z kariery sportowej, podejmuje się trenowania drużyny koszykarskiej swojej dawnej szkoły.



„Moi bohaterowie kowboje” – 16 września



Westerny pomogły Robinowi Wiltshire'owi przetrwać trudne dzieciństwo. Teraz pracuje w świecie ze swoich marzeń - szkoli ukochane konie do występów na dużym ekranie.



„Final Space” sezon 3. – 16 września



Astronauta Gary Goodspeed i jego uroczy kumpel – będący przy okazji kosmitą i pogromcą planet – wyruszają w szaloną międzygalaktyczną podróż. Pragną odkryć miejsce, gdzie kończy się wszechświat.



„Squid Game” – 17 września



456 bardzo różnych od siebie osób otrzymuje zaproszenia do udziału w tajemniczej grze. Łączy ich jedno - wszyscy mają poważne problemy finansowe. Gra, w której stawką jest 45,6 miliarda południowokoreańskich wonów, toczy się na tajnym i zamkniętym terenie i obejmuje serię "tradycyjnych" dziecięcych zabaw, w których karą za przegraną jest śmierć. Komu uda się wygrać w tę okrutną grę i jaki, tak naprawdę, jest jej cel?



„Północny bastion” – 17 września



„Chicago Party Aunt” – 17 września



Imprezowa ciotka Diane to niezła łobuziara, która sprytnie unika dorosłości i ma słabość do swojego szukającego własnej tożsamości siostrzeńca.



„Nieopowiedziane historie” – 17 września



Trudno się żyje w wielkim mieście. Zwłaszcza gdy akurat nie szalejesz z miłości, nie szukasz jej ani nie przeżywasz rozstania. Chcesz żyć pełnią życia, ale to właśnie miłość leczy rany i pomaga realizować marzenia. Może też mieć niszczycielską moc. Zawsze wzbudza potężne emocje, hipnotyzuje i usidla. Troje popularnych reżyserów z Bollywood prowadzi nas krętymi ścieżkami tęsknoty i miłości.



„The Father Who Moves Mountains” – 17 września



„Sex Education” sezon 3. – 17 września



Zaczął się kolejny rok. Otis ma dziewczynę, Eric chce uprawiać seks, a Jean będzie mieć dziecko. Tymczasem nowa dyrektorka szkoły, Hope (w tej roli Jemima Kirke), próbuje przywrócić Moordale do rangi filaru doskonałości, Aimee odkrywa feminizm, Jackson przeżywa zauroczenie, a zagubiona wiadomość głosowa wychodzi na jaw. Przygotuj się na zobowiązania wobec zwierząt, zjawiska z kosmosu, sromowe babeczki i o wiele więcej Pani Groff.

