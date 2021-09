Sobel rozwścieczył fanów na koncercie w Ostródzie. „To było 100 proc. mnie”

Sobel w Ostródzie

Bilety na koncert rapera w Ostródzie kosztowały 80 złotych. Na stronie wydarzenia przeczytać możemy o artyście w samych superlatywach. „Najszybciej rozwijająca się kariera w historii polskiej muzyki rozrywkowej? To właśnie Sobel, który w rok zdobył ponad milion regularnych słuchaczy w serwisach streamingowych” – tak między innymi reklamowano koncert.

Fani nie poprawili raperowi humoru?

Tymczasem samo wydarzenie nie było satysfakcjonujące dla fanów. I trudno się temu dziwić. Jak czytamy w relacji na facebookowym profilu muzycznym @truedrejku, artysta nie porwał tłumów, był znudzony i w pewnym momencie po prostu przerwał show. „20 minut koncertu, który wyglądał tak, że Sobel powiedział kilka słów, a resztę leciała za niego publika, następnie 15 minut kazał opowiadać ludziom z widowni żarty, po czym powiedział, że zawiódł się na nich, bo miał słaby humor i mu go nie poprawili XD!” – donosi Tomasz Markowicz, jeden z redaktorów DREJK.

Według blogera, Sobel przerwał koncert, mówiąc: „To było 100 proc. mnie dzisiaj, jest mi przykro”. Nagrania z wydarzenia można obejrzeć w serwisie YouTube.

„Rozumiem sytuację, w której artysta gra dzień w dzień jak Kubańczyk i w pewnym momencie jest już wykończony fizycznie i psychicznie więc potrzebuje chwili oddechu i musi odwołać koncert. Jest to całkowicie normalne i akceptowalne, ale w tym wypadku mamy sobla, który kilka godzin przed koncertem wrzucał filmiki ile to on ma energii, jak dobrze się bawi i jaki to ogień będzie na koncercie, po czym wszedł na chwilę na scenę, żeby było że przecież zagrał i na dodatek jeszcze ma pretensje do fanów jakby to ich winą była cała ta sytuacja” – pisze Markowicz.

facebook

Sobel nie odniósł się jeszcze do całej sytuacji.

Sobel

Sobel w ubiegłym roku dał się poznać jako różnorodny artysta dzięki EPce „Kontrast”, a ostatnio światło dzienne ujrzał jego debiutancki album, z którym znalazł się na 6. miejscu TOP 10 globalnego zestawienia premier na Spotify. Popularność zyskał już w 2019 roku po wydaniu singla „Impreza”, który otrzymał certyfikat diamentowej płyty. Sukces powtórzył w 2020 roku singlem „Daj mi znać”, który nagrał z Michałem Szczygłem oraz solowym utworem „Fiołkowe pole” z 2021 roku.

Czytaj też:

„Top Model”. Tak traktowali zwierzęta w programie. W sieci burza, TVN wydał oświadczenie