„Zaułek koszmarów”. Guillermo del Toro zaangażował największe gwiazdy. Mamy zwiastun

Film noir „Nightmare Alley” w reżyserii Edmunda Gouldinga miał swoją premierę w 1947 roku, a główne role zagrali w nim Tyrone Power i Helen Walker. Teraz za remake filmu zabrał się zdobywca Oscara Guillermo del Toro. Scenariusz oparty jest ponownie na powieści Williama Lindsaya Greshama z 1946 roku.

O czym będzie film?

Role pierwszoplanowe w nowej wersji filmu zagrali nominowany do Oscara Bradley Cooper i dwukrotna zdobywczyni nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej Cate Blanchett. Cooper wciela się w Stana Carlisle'a, ambitnego, młodego mężczyznę, który ma wyjątkowy talent do manipulowania ludźmi za pomocą kilku dobrze dobranych słów. Jest pracownikiem przejezdnego festynu i oszukuje wizytujących wspólnie z fałszywą wróżką, Zeeną (Toni Collette), i jej mężem, alkoholikiem, Petem (David Strathairn). Stanton namawia tłumy do podejścia, Zeena zaś udaje, że przepowiada im przyszłość. Stan nie ma zamiaru utrzymywać się w ten sposób. Jego ambicje sięgają bowiem znacznie wyżej – chce występować w eleganckim klubie nocnym.

Gwiazdorską obsadę dopełniają między innymi: Richard Jenkins, Rooney Mara, David Straitharin, Wilem Dafoe i Ron Perlman.

Premiera

Premiera filmu zaplanowana jest na 17 grudnia 2021 roku.

