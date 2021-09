Tajemnicze zaginięcie znanej blogerki. Policja publikuje niepokojące nagranie

Zaginięcie Gabby Petito

Gabby Petito zaginęła w sobotę 11 września po tym, jak 2 lipca wyruszyła w podróż po Stanach Zjednoczonych ze swoim narzeczonym, 23-letnim Brianem Laundrie. Władze twierdzą, że mężczyzna wrócił samochodem Petito z powrotem do swojego rodzinnego miasta North Port na Florydzie 1 września, 10 dni przed tym, jak rodzina kobiety z Nowego Jorku zgłosiła jej zaginięcie.

Funkcjonariusze policji, którzy zaangażowani są w sprawę przekazali, że Brian Laundrie nie współpracuje z nimi i odmawia udzielenia pomocnych informacji. Rodzina Petito ostatni raz miała z nią kontakt w ostatnim tygodniu sierpnia. Z ich zeznań wynika, że blogerka była wtedy w Parku Narodowym Grand Teton w Wyoming, prawdopodobnie wciąż w towarzystwie Briana Laundrie. Mama kobiety Nicole Schmidt przekazała, że nie może być pewna, że to była rzeczywiście jej córka, ponieważ kontaktowały się poprzez wiadomości tekstowe. Ostatnią rozmowę telefoniczną odbyły 23 lub 24 sierpnia.

Rodzina błaga o pomoc

Podczas konferencji prasowej w sprawie ojciec kobiety Joe Petito zaapelował do opinii publicznej ale też rodziny Laundrie i jego samego o pomoc w odnalezieniu Gabrielle. – To, czego potrzebujemy od wszystkich, to pomoc. Proszę o to. Proszę o pomoc rodziców Briana, pozostałych członków tej rodziny i ich przyjaciół – podkreślał. – Jak, jako rodzice, możecie narażać nas na ten ból? – pytała rodzina podczas konferencji.

Niepokojące nagrania policji z Utah

Chociaż w mediach społecznościowych pary roiło się od idyllicznych zdjęć, w trakcie śledztwa ustalono, że gdy byli w Utah, doszło między nimi do kłótni, która skutkowała zatrzymaniem pary przez policję. Funkcjonariusze z Moab City udostępnili w sieci nagrania z całego zajścia, które miało miejsce 12 sierpnia. Widać na nich wyraźnie wzburzoną Gabby Petito, która tłumaczy, że pokłóciła się z narzeczonym, ponieważ tego ranka była bardzo zestresowana z powodu ogromu pracy, który wiązał się z jej aktywnością w social mediach. Przyznała też, że Laundrie nie chciał wpuścić jej rano do samochodu, tłumacząc jej, że "najpierw musi się uspokoić".

Policjanci rozmawiali później z 23-latkiem, który stwierdził, że między nim a jego dziewczyną doszło do rękoczynów. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na zadrapania na twarzy Laundriego. – Wszystko ze mną w porządku. Kocham Gabby. Mam nadzieję, że ona nie narzekała na mnie za dużo – stwierdził podczas rozmowy. Funkcjonariusze polecili parze, aby rozdzielili się na jedną noc. Ze wstępnych ustaleń wynika, że postąpili według wskazówek policjantów.

