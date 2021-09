„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Sykut-Jeżyna jako Kora i Janowski jako Czadoman. Oto wszystkie występy gwiazd!

Za nami drugi odcinek 15. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Tym razem także nie zabrakło emocji. Największe uznanie widzów oraz jury zdobyła Paulina Sykut-Jeżyna, która zaśpiewała To tylko Tango z repertuaru Kory Jackowskiej. Prezenterka zdobyła 10 tysięcy złotych, które przekazała Hospicjum im. św. Matki Teresy w Puławach. A jak wypadli pozostali uczestnicy programu?

„Twoja twarz brzmi znajomo” - występy

Robert Janowski jako Czadoman



Robert Janowski, triumfator premierowego odcinka, tym razem dał się poznać jako Czadoman i był wyraźnie poruszony potencjałem twórcy disco polo. - To jest niebywałe. Skąd ty bierzesz tyle poweru? Stanąłeś na wysokości zadania - doceniła Małgorzata Walewska. - To było dobre! - rzucił Gromee. - Robert, ani przez sekundę nie słyszałam miligrama barwy twojego głosu - zauważyła Katarzyna Skrzynecka. - Kapitalny finał tego odcinka! - podsumowała jurorka.



Barbara Kurdej-Szatan jako Zdzisława Sośnicka



„Aleją gwiazd” w kierunku samych wysokich ocen podążała Basia Kurdej-Szatan. Aktorka przeobraziła się w polską wokalistkę Zdzisławę Sośnicką. Efekt? - Dla mnie to był ten występ. Bardzo mi się podobało - skomentował Michał Wiśniewski. - Miałam wrażenie, że słyszę Zdzisławę Sośnicką w dziewięćdziesięciu procentach - dodała Katarzyna Skrzynecka. - Zrobiłaś to przepięknie. Jestem wzruszony - podsumował Gromee.



Adam Zdrójkowski jako Bob Marley



- Przychodzi mi się zmierzyć z niepodważalną legendą muzyki - mówił Adam Zdrójkowski. Uczestnik sięgnął po jeden z jego najpopularniejszych przebojów artysty, czyli „No Woman, No Cry”.

- Jestem tobą niezmiennie zachwycona - powiedziała Małgorzata Walewska. - Miałam wrażenie, że ta Jamajka jest ci bliska - kontynuowała śpiewaczka operowa. - Fantastyczna praca aktorska, świetna robota - oceniła wrażenia Katarzyna Skrzynecka.



Paulina Sykut-Jeżyna jako Kora



Paulina Sykut-Jeżyna wcieliła się w Korę z zespołu Maanam. Do zinterpretowania otrzymała utwór „To tylko tango”. - Mawiają, że do tanga trzeba dwojga, a do tego tanga wystarczyłaś ty jedna. To był majstersztyk, i postaciowy, i wokalny - skomentowała Katarzyna Skrzynecka. - Miałem od samego początku gęsią skórkę. Kiedy cię zobaczyłem, to była magia - wtórował Gromee. - Było cudownie. Bardzo się cieszę - zakończył Michał Wiśniewski.



Klara Williams jako Nina Perrson

Klara Williams przyznała, że kojarzy zespół The Cardigans dzięki filmowi „Romeo i Julia” z połowy lat 90. To właśnie na ścieżce dźwiękowej do tej produkcji pojawił się „Lovefool”. - Niby zabiega w tym utworze o mężczyznę, ale z drugiej strony ma to gdzieś - aktorka starała się zrozumieć przekaz tekstu, żeby jak najwierniej oddać emocje zawarte w piosence.



Chris Cugowski jako Rita Ora

Chris Cugowski zabrał widzów w świat współczesnej muzyki dance-pop. Uczestnik wziął na warsztat kooperację DJ-a Tiësto z brytyjską wokalistką Ritą Ora, przebój „Ritual” z 2019 roku. Jak przygotowywał się do roli damskiej o tak dużym stopniu trudności? - Ty jesteś lepsza kobieta na leżąco niż na stojąco - żartował Kris Adamski, opracowując z nim choreografię z teledysku.



Kasia Łaska jako Sam Smith



Writing's on the Wall” to hit ze ścieżki dźwiękowej do jednego z filmów o Jamesie Bondzie z 2015 roku. - Poderwałaś mnie z krzesła z wielkimi brawami, emocjami, ciarkami. Niesamowite wykonanie - zachwycała się Katarzyna Skrzynecka.

- Uważam, ze Oscar za dzisiejszą tutaj sytuację na scenie - Gromee był podobnego zdania, co poprzedniczka. - Poradziłaś sobie z tym lepiej od oryginału - dodał producent muzyczny.



Tomasz Ciachorowski jako Chrissie Hynde



Tomasz Ciachorowski otrzymał szansę debiutu w roli żeńskiej, a wszystko za sprawą zespołu The Pretenders i wokalistki Chrissie Hynde. Co zaśpiewał? To sztandarowa piosenka z repertuaru grupy, zatytułowana „Middle of the Road”. Czy choć trochę udało mu się zbliżyć do oryginału?

- Postaciowo super - rzuciła Małgorzata Walewska. - Duże brawa, że temu podołałeś. Naprawdę ukłony - dodał Gromee. - Wokalnie mogło być lepiej, ale aktorsko fajnie sobie z tym poradziłeś i widać, że to twoja najmocniejsza strona w tym temacie - mówił Michał Wiśniewski.

„Twoja twarz brzmi znajomo” – zasady programu

Format programu „Twoja twarz brzmi znajomo” oparty jest na hiszpańskim „Your Face Sounds Familiar”. Jego prowadzącymi są Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor, a jurorami Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Michał Wiśniewski oraz Gromee. Program polega na tym, że ośmioro uczestników ma za zadanie jak najwierniej odwzorować (wokalnie, ruchowo i wizualnie) występy artystów polskiego i zagranicznego rynku muzycznego. Wygrana – czek na 100 tys. złotych – jest przeznaczana na cel charytatywny.

„Twoja twarz brzmi znajomo” – kiedy nowe odcinki?

Nowe odcinki 15. sezonu „Twoja twarz brzmi znajomo” są emitowane na antenie Polsatu od piątku 10 września. Program można oglądać w każdy piątek o godzinie 20:05.

