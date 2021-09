Marianna Schreiber na otwarciu festiwalu. „Moja obecność nie była próbą „oczyszczenia” wizerunku”

Żona ministra Łukasza Schreibera odpadła w ostatnim tygodniu z „Top Model”, a choć musiała się pożegnać z programem, to mówiła, że przyjście do niego „tworzy na nowo jej ja”. Później Marianna Schreiber podzieliła się z fanami swoimi przemyśleniami na temat startu w tym programie TVN: „Gdybym mogła cofnąć czas, to zrobiłabym to raz jeszcze. Niczego nie żałuję”.

Choć jej przygoda z „Top Model” się zakończyła, to Schreiber dalej pozostaje aktywna m.in. na Instagramie. W jednym z najnowszych wpisów opisała swoją wizytę na otwarciu LGBT Film Festival w warszawskiej Kinotece, podczas którego zadebiutowała „na ściance”. Schreiber we wpisie ponownie tłumaczyła się ze swojego zachowania sprzed lat i poruszyła temat konsumpcjonizmu.

Marianna Schreiber: Moja obecność nie była próbą „oczyszczenia” wizerunku

Pojawienie się Schreiber na LGBT Film Festival zwróciło uwagę wielu osób, ponieważ żona ministra w 2018 roku zasłynęła głośnym tweetem. Opublikowała wtedy zdjęcie dziewczyny z tęczową torebką, a podpisała je (pisownia oryginalna): „Won z Mojego Miasta..”..

Już po starcie w „Top Model” Schreiber odnosiła się do tego wpisu z przeszłości, ale powróciła do tematu na Instagramie:

„Nie jestem kimś, kto sprzeciwia się społecznościom LGBT i mówiłam już o tym, dlatego dla mnie nie było to nic dziwnego, że przyjęłam zaproszenie i pojawiłam się na Gali, bo zwyczajnie szanuje wszystkich ludzi, a Ci, jak się okazało, szanują także mnie. (...). Moja obecność nie była próbą „oczyszczenia” wizerunku a jedynie faktem, że nie sprzeciwiam się żadnej osobie, która myśli i czuje inaczej niż ja oraz ma inne oczekiwania względem świata, w którym żyje”.

Schreiber na gali otwarcia LGBT Film Festival pojawiła się w towarzystwie Sophii Mokhar i razem obejrzały film „Łabędzi Śpiew”.

Marianna Schreiber: Mam tylko kilka sukienek i chodzę w nich na zmianę

Na swoim Instastories Marianna Schreiber poruszyła natomiast inny temat, mianowicie: konsumpcjonizm. Żona ministra sama wspomniała we wpisie, że na galę wybrała się w sukience Zary za 199 złotych.

– Mam tylko kilka sukienek i chodzę w nich na zmianę – tłumaczyła Schreiber, dodając, że nie ma zbyt wiele markowych ubrań i przestrzegała przed nadmiernym przywiązaniem do pieniędzy. Ogłosiła nawet sondę, w której zapytała: „Czy uważasz, że wstydem jest nosić te same ubrania naprzemiennie?”.

Po jakimś czasie swoje rozważania Marianna Schreiber podsumowała w kolejnym wpisie, stwierdzając m.in.:

„W szkołach dzieci śmieją się, bo nie ma najnowszego zegarka, telefonu, firmowych butów czy plecaka najlepszej firmy. Ludzie dają odczuć, że jesteś gorszy, bo nie ma znaczenia to, co myślisz, czujesz, potrafisz powiedzieć, ale to, co przyciąga uwagę z zewnątrz, czyli ubrania, dodatki”.

