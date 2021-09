Emmy 2021 – lista laureatów. Po raz 73. rozdano „telewizyjne Oscary”

Wieńcząca wydarzenie ceremonia odbyła się w niedzielę 19 września. Największym wygranym minionej nocy zostali twórcy serialu „The Crown”, który zdominowali wszystkie kategorie, zgarniając Emmy także za najlepszy serial dramatyczny. Najlepszym serialem komediowym został „Ted Lasso”, z kolei najlepszym miniserialem ogłoszono „Gambit królowej”. Michaela Coel, autorka serialu „Mogę cię zniszczyć”. jako pierwsza Afroamerykanka w historii otrzymała Emmy za scenariusz do miniserialu, antologii bądź filmu telewizyjnego.

Zagraniczne media już odnotowują, że we wszystkich 12 kategoriach aktorskich nagrody Emmy trafiły do białych aktorów i aktorek. Za najlepszą aktorkę uznano Jean Smart („Hacks”), a najlepszego aktora Jasona Sudeikisa („Ted Lasso”). Wszystkie „telewizyjne Oscary” za role w serialu dramatycznym powędrowały w całości do gwiazd serialu „The Crown”.

Emmy 2021 – lista zwycięzców

Najlepszy serial komediowy



„Czarno to widzę”

„Cobra Kai”

„Stewardesa”

„Hacks”

„Pen15”

„The Kominsky Method”

„Ted Lasso”



Najlepszy serial dramatyczny



„The Boys”

„Bridgertonowie”

„The Crown”

„Opowieść podręcznej”

„Kraina Lovecrafta”

„The Mandalorian”

„Pose”

„Tacy jesteśmy”



Najlepszy miniserial, antologia serialowa bądź film telewizyjny



„Mogę cię zniszczyć”

„Mare of Easttown”

„Gambit królowej”

„The Underground Railroad”

„WandaVision”



Najlepszy talent show



„The Amazing Race”

„Nailed It”

„RuPaul's Drag Race”

„Top Chef”

„The Voice”



Najlepszy talk show



„Conan”

„The Daily Show with Trevor Noah”

„Jimmy Kimmel Live!”

„Last Week Tonight with John Oliver”

„The Late Show with Stephen Colbert”



Najlepszy program rozrywkowy ze skeczami



„A Black Lady Sketch Show”

„Saturday Night Live”



Najlepsze programy specjalne na żywo



„Celebrating America - An Inauguration Nigth Special”

„The 63rd Annual Grammy Awards”

„The Oscars”

„The Pepsi Super Bowl LV Halftime Show Starring The Weekend”

„Stephen Colbert's Election Night 2020: Democracy's Last Stand Building Back America Great Again Better 2020”



Najlepsze programy specjalne



„Bo Burnham: Inside”

„David Byrne's American Utopia”

„8:46 - Dave Chappelle”

„Przyjaciele - Spotkanie po latach”

„Hamilton”

„A West Wing Special to Benefit When We All Vote”



Najlepszy aktor w serialu komediowym



Anthony Anderson „Czarno to widzę”

Michael Douglas „The Kominsky Method”

William H. Macy „Shameless”

Jason Sudeikis „Ted Lasso”

Kenan Thompson „Kenan”



Najlepsza aktorka w serialu komediowym



Aidy Bryant „Shrill”

Kaley Cuoco „Stewardesa”

Allison Janney „Mamuśka”

Tracee Ellis Ross „Czarno na widzę”

Jean Smart „Hacks”



Najlepszy aktor w serialu dramatycznym



Sterling K. Brown „Tacy jesteśmy”

Jonathan Majors „Kraina Lovecrafta”

Josh O'Connor „The Crown”

Rege-Jean Page „Bridgertonowie”

Billy Porter „Pose”

Matthew Rhys „Perry Mason”



Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym



Uzo Aduba „Terapia”

Olivia Colman „The Crown”

Emma Corrin „The Crown”

Elisabeth Moss „Opowieść podręcznej”

Mj Rodriguez „Pose”

Jurnee Smollett „Kraina Lovecrafta”



Najlepszy aktor w miniserialu, antologii serialowej bądź filmie telewizyjnym



Paul Bettany „WandaVision”

Hugh Grant „Od nowa”

Ewan McGregor „Halston”

Lin-Manuel Miranda „Hamilton”

Leslie Odom Jr. „Hamilton



Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii serialowej bądź filmie telewizyjnym



Michaela Coel „Mogę cię zniszczyć”

Cynthia Erivo „Geniusz”

Elizabeth Olsen „WandaVision”

Anya Taylor-Joy „Gambit królowej”

Kate Winslet „Mare of Easttown”



Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym



Carl Clemons-Hopkins „Hacks”

Brett Goldstein „Ted Lasso”

Brendan Hunt „Ted Lasso”

Nick Mohammed „Ted Lasso”

Paul Reiser „The Kominsky Method”

Jeremy Swift „Ted Lasso”

Kenan Thompson „Saturday Night Live”

Bowen Yang „Saturday Night Live”



Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym



Aidy Bryant „Saturday Night Live”

Hannah Einbinder „Hacks”

Kate McKinnon „Saturday Night Live”

Rosie Perez „Stewardesa”

Cecily Strong „Saturday Night Live”

Juno Temple „Ted Lasso”

Hannah Waddingham „Ted Lasso”



Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym



Giancarlo Esposito „The Mandalorian”

O-T Fagbenle „Opowieść podręcznej”

John Lithgow „Perry Mason”

Tobias Menzies „The Crown”

Max Minghella „Opowieść podręcznej”

Chris Sullivan „Tacy jesteśmy”

Bradley Whitford „Opowieść podręcznej”

Michael K. Williams „Kraina Lovecrafta”



Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym



Gillian Anderson „The Crown”

Helena Bonham Carter „The Crown”

Madeline Brewer „Opowieść podręcznej”

Ann Dowd „Opowieść podręcznej”

Aunjanue Ellis „Kraina Lovecrafta”

Emerald Fennell „The Crown”

Yvonne Strahovski „Opowieść podręcznej”

Samira Wiley „Opowieść podręcznej”



Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii serialowej bądź filmie telewizyjnym



Thomas Brodie-Sangster „Gambit królowej”

Daveed Diggs „Hamilton”

Paapa Essiedu „Mogę cię zniszczyć”

Jonathan Groff „Hamilton”

Evan Peters „Mare of Easttown”

Anthony Ramos „Hamilton”



Najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu, antologii serialowej bądź filmie telewizyjnym



Renée Elise Goldsberry „Hamilton”

Kathryn Hahn „WandaVision”

Moses Ingram „Gambit królowej”

Julianne Nicholson „Mare of Easttown”

Jean Smart „Mare of Easttown”

Phillipa Soo „Hamilton”Czytaj też:

