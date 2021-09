„Taniec z Gwiazdami”. Żona Adama Małysza zrezygnuje z udziału w show? „Sytuacja jest dramatyczna”

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że udział w programie „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” oznacza codzienne, wielogodzinne i wyczerpujące treningi. Podczas każdej z edycji gwiazdy mierzą się nie tylko ze zmęczeniem, ale i kontuzjami.

„Taniec z Gwiazdami”. Czy Izabela Małysz zrezygnuje z programu?

Choć żona Adama Małysza nie chce się poddawać, to przyznaje, że jest coraz trudniej. – Mam ponaciągane i nadwyrężone mięśnie międzyżebrowe, co wiąże się z ogromnym bólem. Taka dramatyczna sytuacja trwa od tygodnia, od ostatniego odcinka. Ból promieniuje spod ręki, łopatki, aż do bioder. Jest to bardzo uciążliwe, a wiadomo, że taniec wymaga podnoszeń, dużo się na tych plecach dzieje – powiedziała Izabela Małysz w rozmowie z portalem Pomponik.

Uczestniczka show zdradziła, że była u dwóch specjalistów i prześwietlenia wykazały, że nie ma żadnych pęknięć, ale cierpi na poważne stany zapalne. – Z nami amatorami jest ten problem, że profesjonalny tancerz jest w stanie tak pracować, by jego ciało nie było szarpane. A my nie jesteśmy przygotowani do wielu figur, stąd kontuzje – tłumaczyła Małysz. Z problemami zdrowotnymi walczy nie tylko ona. Sylwia Bomba, czyli gwiazda programu „Goggle Box. Przed telewizorem” tańczy z pękniętymi żebrami, ale obie panie, mimo bólu, chcą zaprezentować się w dzisiejszym odcinku.

Kolejny odcinek „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” już dziś o godzinie 20:05, na antenie telewizji Polsat.

Czytaj też:

Jan B. pierwszy raz o aferze VAT-owskiej. Jest niewinny? „Tak nie można powiedzieć”