„Egoistka”. Zobaczcie nowy teledysk wnuczki Leszka Millera

Monika Miller wystąpiła w 10.edycji „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”, a później dołączyła do obsady serialu „Gliniarze”. Wnuczka byłego premiera nie zamierza jednak spełniać się jedynie jako aktorka. Wkrótce ukaże się pierwsza płyta Monami, bo taki pseudonim artystyczny przyjęła Miller. W sieci pojawił się teledysk do piosenki „Egoistka”, zapowiadający krążek.

Nowa piosenka wnuczki Leszka Millera

Monika Miller porusza ważne kwestie społeczne. Najpierw wystąpiła gościnnie w klipie „Hotel Femina”, duetu Szparagi o raperki Guova, który nawiązywał do Strajku Kobiet, później w piosence „Euforia” celebrytka wspierała społeczność LGBT+, a teraz porusza temat hejtu w sieci. „Egoistka, stuknięta, smarkula, masakra, tragedia, ona to dramat jest. Paskudna, porobiona, zalana, weź do roboty się. Podobno ze mną gadać nie warto, a jednak piszesz, więc?” – śpiewa w utworze „Egoistka”.

– Jeśli sprawdziliście wszystkie moje dotychczasowe piosenki, to pewnie tytuł płyty jest dla Was zrozumiały. Mamy tutaj pełne spectrum historii, a przede wszystkim styli muzycznych. A to, o czym mogę zapewnić, to to, że nie jest to koniec niespodzianek – mówiła w jednym z wywiadów Miller. Nie zdradziła jednak kiedy jej pierwszy krążek ukaże się na rynku.

