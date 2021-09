Rosja kręci pierwszy film w kosmosie. Wcześniej takie plany ogłosiły USA

„The Challenge” – co wiemy o filmie?

„The Challenge” powstaje we współpracy z agencją kosmiczną Roscosmos, publicznym nadawcą Channel One i wiodącym studiem filmowym Yellow, Black and White. Obraz reżyseruje Klim Shipenko, którego komedia „Son of a Rich” pozostaje najbardziej dochodowym filmem w Rosji. W produkcji występuje między innymi Julia Peresild, weteranka rosyjskiego ekranu, która została obsadzona w tej roli po przejściu ogólnokrajowego castingu ubiegłej wiosny.

Zespół produkcyjny na początku 2021 roku przeszedł przyspieszony kurs podróży kosmicznych w Yuri Gagarin Center for Cosmonaut Training. W ubiegłym tygodniu komisja ekspertów ds. medycyny i bezpieczeństwa z tego ośrodka wyraziła zgodę na realizację projektu.

Shipenko i Peresild mają rozpocząć podróż na orbitę 5 października, a za sterami statku Sojuz ma usiąść kosmonauta-weteran Anton Szkaplerow. W czwartek 16 września aktorka powiedziała podczas konferencji prasowej w Moskwie, że jest już za późno, aby wycofała się z projektu. – Jeżeli boisz się wilków, nie powinieneś wchodzić do lasu. Po prostu nie ma czasu na strach – przekazała dziennikarzom.

Plany SpaceX, NASA i Toma Cruise'a

Przypomnijmy, w ubiegłym roku aktor Tom Cruise, przedsiębiorca Elon Musk i jego firma SpaceX oraz NASA ogłosili, że pracują nad projektem, który miałby być pierwszym filmem fabularnym nakręconym w kosmosie. Wiadomo już, że reżyserem będzie Doug Liman („Pan i Pani Smith”, „Na skraju jutra”, „Tożsamość Bourne'a”). O samym projekcie wiadomo oczywiście niewiele, ale nie będzie to z pewnością produkcja z serii „Mission: Impossible”. Początkowo nie było jasne, jaka wytwórnia zaangażowana została w przedsięwzięcie, jednak w lipcu Deadline podał, że Universal ma wesprzeć kosmiczny film kwotą 200 mln dolarów.

