Andrzej Piaseczny wbił szpilę ojcu prezydenta Andrzeja Dudy. Co powiedział piosenkarz?

Ojciec prezydenta Andrzeja Dudy udzielił wywiadu, który wywołał sporą burzę w mediach. – Homoseksualizm jest w znacznym stopniu zjawiskiem zaraźliwym – stwierdził w rozmowie z tygodnikiem „Newsweek” profesor Jan Tadeusz Duda.

Piasek wbija szpilę ojcu prezydenta

W „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” po raz kolejny pojawiły się odniesienia do sytuacji politycznej w kraju i po raz kolejny ich autorem był Andrzej Piaseczny. Po występie Sylwii Bomby i Jacka Jeschke, o ocenę został poproszony piosenkarz, którego Izabela Janachowska nazwała ekspertem od miłości. – Nie wiem, czy państwo wiecie, od wczoraj w internecie krąży nieśmiała teza pewnego naukowca, że ode mnie można się czymś zarazić. Otóż można się zarazić... wysokimi notami dla uczestników – powiedział Piaseczny i dał parze 8 punktów.

Przypomnijmy, Andrzej Piaseczny w zeszłym sezonie zasiadał w jury programu „The Voice Senior”, jednak rozstał się z Telewizją Polską po swoim głośnym coming oucie i licznych komentarzach na temat partii rządzącej i samego prezydenta Andrzeja Dudy. Muzyk dołączył za to do jurorów „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”, gdzie już w pierwszym odcinku żartował, że przypadkowo trafił do programu. – Obok w studiu nagrywane jest inne show i ja zabłądziłem. Tamta telewizja postawiła bariery, więc jestem – mówił wówczas artysta.

