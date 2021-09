„Taniec z Gwiazdami”. Kto pożegnał się z marzeniami o kryształowej kuli w 4. odcinku?

W ostatnim odcinku „Danicing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” widzowie mogli zdecydować, w jakim stylu tanecznym zaprezentują się pary. Widzieliśmy gorącą rumbę, tango, wesołe cha cha cha, a nawet taniec współczesny.

Izabela Małysz odpadła z „Tańca z Gwiazdami”

Dla niektórych z uczestników ten odcinek był szczególnie trudny. Jedną z tych osób była Izabela Małysz, która od zeszłego tygodnia walczy z poważnymi kontuzjami. Choć żona Adama Małysza nic sobie nie złamała, to ma wiele stłuczeń i stanów zapalnych, które przysparzają jej sporo bólu. Jak przystało na góralkę, kobieta nie chciała się poddać i zaprezentowała się dzisiejszego wieczoru na parkiecie tanecznego show Polsatu.

Tango, które zatańczyła Małysz spodobało się Michałowi Malitowskiemu. – To był zdecydowanie twój najlepszy taniec. Był feeling, były fajne emocje, wyglądałaś fajnie – stwierdził juror. Innego zdania była jednak znana ze swojej surowości Iwona Pavlović. – Dla mnie kompletnie na nie. Jeśli celem tego tańca było, żebyś była sztywna, to się udało. Póki Stefano Cię trzymał, było dobrze. Jak Cię puszczał, znikałaś – powiedziała Czarna Mamba. Para zdobyła 26 punktów i to właśnie oni musieli pożegnać się z programem.

Sylwia Bomba i Jacek Jeschke



Para zatańczyła cha cha cha i otrzymała 24 punkty.



Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz



Tango w ich wykonaniu oceniono na 28 punktów.



Kajra i Rafał Maserak



Cha cha cha Kajry i Maseraka otrzymała 36 punktów.



Kinga Sawczuk i Jakub Lipowski



Gwiazda Tik-Toka i Lipowski zaprezentowali się w tańcu współczesnym, który oceniono na 32 punkty.



Izabela Małysz i Stefano Terrazzino



Tango w wykonaniu żony Adama Małysza i Stefano Terrazzino oceniono na 26 punktów.



Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz



Ich rumba otrzymała 31 punktów.



Łukasz „Juras” Jurkowski i Wiktoria Omyła (@tanieczgwiazdami)



Para zaprezentowała sambę, którą oceniono na 25 punktów.

