Masa nowych filmów i seriali od Netflix. Co nowego na platformie w tym tygodniu?

Netflix przychodzi do widzów z kolejnymi nowościami. Na platformie zadebiutują nowe sezony znanych produkcji, w tym „Pose”, „Blood & Water”, „Miłość w spektrum” i „Drodzy biali”. Obejrzeć będziemy mogli także nowe produkcje dokumentalne, m.in. o Billym Milliganie czy o życiu za kratami w Nowym Orleanie. Najwięcej jednak w tym tygodniu będzie nowych filmów. Zobaczyć będziemy mogli „Nocną mszę”, „Szpaka”, „Je Suis Karl”, „Wtargnięcie” czy „Jaguar”.

Tygodniowe nowości na Netflix

„Supermarket” – sezony 1-5 – 20.09

Serial skupia się na postaciach Amy, najdzielniejszego pracownika i zarazem spoiwa, które trzyma wszystko razem oraz nowozatrudnionego Jonah, marzyciela, który chce udowodnić, że praca nie musi być nudna.





„Miłość w spektrum” sezon 2. – 21.09

Szukanie miłości to wyzwanie trudne dla każdego - ale dla autystycznych nastolatków nieprzewidywalny świat randek i romansów jest jeszcze większą zagadką.





„Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan” – 22.09

W 1977 roku seryjny gwałciciel terroryzował Uniwersytet Stanowy w Ohio. Przytłaczające dowody szybko doprowadziły śledczych do Billy’ego Milligana, młodego człowieka bez ambicji, ale z traumatycznym dzieciństwem i kryminalną przeszłością. Jednak po aresztowaniu Billy nie pamiętał napadów, a jego zachowanie zmieniało się w mgnieniu oka. Konsylium psychiatrów zdiagnozowało u niego zespół mnogiej osobowości (obecnie znany jako zaburzenie dysocjacyjne tożsamości), ostatecznie stwierdzając, że w jego umyśle istniały aż 24 różne osobowości. W procesie, który śledził cały naród, obrońcy po raz pierwszy w historii wykorzystali analizy lekarzy, a Billy został uznany za niewinnego z powodu choroby psychicznej. Jednak jego sprawa wcale się na tym nie skończyła.





„Wtargnięcie” – 22.09

Pewne małżeństwo przeprowadza się do małego miasteczka. Włamanie do domu wpędza żonę w traumę i skłania ją do podejrzeń, że otaczające ją osoby skrywają pewne sekrety.





„Z pamiętnika niewidzialnej dziewczyny” – 22.09



Tetê czuje się nieakceptowana w szkole i w domu. Gdy jej bezrobotni rodzice przeprowadzają się do domu dziadków w Copacabanie (Rio de Janeiro), 16-latka musi zacząć od początku w nowej szkole. Postanawia zrobić wszystko, aby nie być znowu ofiarą, nawiązać przyjaźnie i prowadzić bujne życie towarzyskie.



„JAGUAR” – 22.09

Hiszpania, lata 60. XX wieku. Ocalona z Holokaustu kobieta dołącza do grupy agentów chcących wymierzyć sprawiedliwość setkom nazistów, którzy uciekli tu po wojnie.





„Drodzy biali” część 4. – 22.09

Grupa czarnoskórych studentów zmaga się z problemami społecznymi na elitarnym uniwersytecie, gdzie wbrew pozorom nadal występują podziały rasowe.





„Pose” sezon 3. – 23.09

Nowy Jork, rok 1987. Blanca otwiera przybytek dla osób LGBTQ, a pod jej skrzydła trafiają wkrótce utalentowany tancerz i prostytutka zakochana w bogatym kliencie.





„Hospital Playlist” sezon 2. – 23.09



Dla tej piątki lekarzy i ich pacjentów każdy dzień jest wyjątkowy. Ich życiem jest szpital, w którym nieustannie obserwują nieubłagany cykl życia i śmierci.



„JE SUIS KARL” – 23.09

Po ataku terrorystycznym ocalały Maxi dołącza do Karla i wstępuje do europejskiego ruchu młodzieżowego, którego celem jest przede wszystkim przejęcie władzy.





„Bad Boys for Life” – 24.09



Gdy z więzienia ucieka pałająca żądzą zemsty baronowa narkotykowego kartelu, bohaterowie stają przed największym wyzwaniem w swojej dotychczasowej karierze.



„WENDETA: Prawda, kłamstwa i mafia” – 24.09



Sycylia szczyci się swoją „antymafijną koalicją”. Ale co się dzieje, kiedy ludzie zwalczający przestępczość zorganizowaną sami zostają postawieni w stan oskarżenia?



„Szpak” (ang. „The Starling”) – 24.09

Walcząc z broniącym swojego terytorium szpakiem o kontrolę nad własnym ogrodem, pogrążona w żałobie Lilly nieoczekiwanie odnajduje wewnętrzny spokój i zdobywa się na odwagę, aby uzdrowić swoje związki.





„Życie za kratami: Nowy Orlean” – 24.09

Konflikty, flirty i toaletowe pogaduszki kobiet osadzonych w Orleans Justice Center w Nowym Orleanie to główne tematy tego mocnego i realistycznego serialu.





„Nocna msza” – 24.09



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„Blood & Water” sezon 2. – 24.09

Szesnastolatka przenosi się do liceum, gdzie uczy się dziewczyna, która może być jej porwaną 17 lat temu siostrą.

Czytaj też:

Biseksualista w „Magii nagości”. W sieci zawrzało, Zoom TV pisze o „duchu tolerancji LGBTQ+”