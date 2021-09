„Dom Gucci”. Lady Gaga na nowych zdjęciach z filmu Ridleya Scotta. Robią wrażenie

Gaga jako Reggiani



Już po fotosach, obsadzie i reżyserze obrazu „Dom Gucci” przypuszczać można, że film będzie jednym z pretendentów do oscarowego wyścigu. Nowe zdjęcia, jakimi podzieliła się wytwórnia MGM w sieci, przedstawiają Lady Gagę jako Patrizię Reggiani w różnych stylizacjach. Na jednym z nich jest na stoku w kombinezonie narciarskim, na kolejnym znajduje się na ślubnym kobiercu, a na jeszcze innym ma na sobie stylizację niczym Cher z jej dni chwały w Studio 54. Każdy strój jest tak ekstrawagancki, jak wypada w filmie o rodzinie Gucci i domu mody, który króluje w branży od stu lat.

„House of Gucci” – o czym będzie film?

„Opisując trzy dekady miłości, zdrad, dekadencji, zemsty, a ostatecznie morderstwo, widzimy, co oznacza dla tej rodziny jej imię, ile jest ono warte i jak daleko posuną się jej członkowie, aby uzyskać nad wszystkim kontrolę” – czytamy w oficjalnym opisie filmu.

Maurizio Gucci i Patrizia Reggiani



Maurizio Gucci porzucił swoją żonę Patrizię Reggiani w 1985 roku po 12 latach małżeństwa, odchodząc do młodszej kobiety. Reggiani została skazana za zorganizowanie zamachu na jej byłego męża na schodach biura Gucciego we Włoszech w 1995 roku. Podczas procesu nadano jej przydomek „Czarna Wdowa”. Odbyła karę 18 lat pozbawienia wolności, a z więzienia wyszła w 2016 roku.



Obsada i twórcy



W obsadzie do Lady Gagi dołącza oczywiście wielu słynnych aktorów, w tym: Adam Driver jako Mauricio Gucci, Jared Leto (Paolo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci), Salma Hayek (Pina Auriemma), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Camille Cottin (Paola Franchi), Jack Huston (Domenico De Sole), Madalina Ghenea (Sophia Loren) czy Reeve Carney (Tom Ford).



Scenariusz do „Domu Gucci'ego” napisał Roberto Bentivegna na podstawie książki Sary Gay Forden „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”. Za kamerą stanie Ridley Scott.

„Dom Gucci” – kiedy w polskich kinach?

Premiera obrazu wyznaczona jest wstępnie na 24 listopada 2021 roku.

