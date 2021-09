„Gambit królowej”. Wiemy, co z 2. sezonem. Twórcy ucięli spekulacje

„Gambit królowej” – będzie 2. sezon serialu?

Wszystko wskazuje na to, że pora oddać hołd serialowi i pożegnać się z nim na dobre. Jak przekazali producenci wykonawczy serii Scott Frank i William Holberg, nie ma szans ani na 2. sezon, ani też na nic w rodzaju filmu uzupełniającego. Gra skończyła się na 7 odcinkach.

– Czuję, że opowiedzieliśmy historię, którą chcieliśmy opowiedzieć i martwię się – pozwólcie, że ujmę to inaczej, jestem przerażony, że jeżeli spróbujemy powiedzieć więcej, zrujnujemy to, co już powiedzieliśmy – przekazał Frank w rozmowie z portalem Deadline.

Nie oznacza to jednak końca współpracy między Anyą Taylor-Joy i producentami. Jak przekazali Frank i Holberg, z pewnością znajdą projekt, przy którym będą znów mogli wspólnie pracować.

O czym jest serial „Gambit królowej”?

Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. „Gambit królowej” to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.

Czytaj też:

„Dom Gucci”. Lady Gaga na nowych zdjęciach z filmu Ridleya Scotta. Robią wrażenie