Monika Richardson korzysta z pomocy psychologa. „Nigdy nie jest za późno”

Ostatnie miesiące nie były łatwe dla Moniki Richardson. Była gwiazda TVP po dziesięciu latach rozstała się ze Zbigniewem Zamachowskim i znów została sama. Na szczęście dziennikarka umie o siebie zadbać, dlatego zapisała się do psychologa.

Monika Richardson chodzi na terapię

„Wierzę w to, co zawsze publicznie powtarzam: nigdy nie jest za późno, żeby zrobić coś dobrego ze swoim życiem. Pomyślcie o sobie, I absolutnie miejcie w du*** to, że wezmą Was na języki” – napisała na Instagramie Richardson pod zdjęciem sprzed gabinetu psychologicznego. Była prezenterka Telewizji Polskiej przyznała, że w terapii jest już od kilku miesięcy i cieszy się, że trafiła na mądrą i dojrzałą kobietę. Dziennikarka otwarcie przyznała się także do jednego ze swoich problemów, z którym zamierza walczyć.

„Jak słuchać, wspierać i milczeć? Może to dziwne, że baba przed pięćdziesiątką zaczyna myśleć o pewnych mechanizmach własnego zachowania, które doprowadziły ją do klęski w trzech małżeństwach” – stwierdziła gwiazda. Obserwujący Richardson na Instagramie fani pogratulowali dziennikarce, że pracuje nad sobą. „Brawo za odwagę i siłę” – napisał jeden z nich w komentarzu.

instagramCzytaj też:

Wdowa po Wojciechu Młynarskim o aferze w Skolimowie: Była ustawiona przez wrogo nastawione osoby