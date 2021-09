Adi Nowak miał wypadek samochodowy. Widok jego pojazdu mrozi krew w żyłach

W sobotę 18 września w nocy Adi Nowak wpadł w poślizg swoim Fiatem Punto. Jego samochód uderzył w barierki, na szczęście raperowi nic się nie stało. Jego pojazd wygląda jednak wyjątkowo kiepsko. Aż trudno wyobrazić sobie, że jadący nim muzyk wyszedł z tego zdarzenia bez szwanku.

Rozbity pojazd na Instagramie pokazał sam Nowak. Fotografię skasowanego punto zamieścił też na Facebooku producent Hype. Przyznał, że wystraszył go widok zniszczonego samochodu kolegi. „Cała ta nieszczęsna sytuacja nie ma nic wspólnego z żadną akcją promocyjną natomiast spora część fanów namawia Adiego na upload ww. kawałka” – pisał.

„Z racji szarego, deszczowego poniedziałku pozostaje mi rzucić apel do wszystkich obserwujących mnie kierowców by nie przesadzali z prędkością. Adi miał nieziemskiego farta, natomiast wielu z was może w podobnej sytuacji skończyć tragicznie” – podkreślił na koniec.

Adi Nowak to raper z Poznania, nagrywający dla wytwórni SBM Label, znanej m.in. ze współpracy z Matą, Białasem, Bedoesem czy Whitem 2115. Nowak swoją debiutancką epkę „Nienajprawdziwsze” wypuścił w 2016 roku. Najnowszy album wydaje 22 października.

