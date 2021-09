Zmarła znana bohaterka programu „Kuchenne rewolucje”. Miała 59 lat

Marzena Koniuszy prowadziła Bar Mleczny Agata w Gorzowie Wielkopolskim. Miejsce to jest uważane za kultowe na mapie miasta. W latach 1965-2005 funkcjonował on przy ulicy Wodnej, do 2017 roku na rogu ulic Sikorskiego i Jancarza, a od września 2017 roku mieści się przy al. Konstytucji 3 maja. Koniuszy była z tym miejscem związana od ponad 40 lat. W tym roku barowi pomogła w ramach przeprowadzanych „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler. Gwiazda TVN dodała nawet w mediach społecznościowych post, w którym zachęcała wszystkich, aby odwiedzali to miejsce.

facebook

Informacja o śmierci uczestniczki „Kuchennych rewolucji” pojawiła się na fanpage'u programu. Autorka tego bloga zamieściła fotkę z 59-latką, z którą jakiś czas temu miała okazję się spotkać. Jak informuje kobieta, po tym, jak Gessler gościła w barze, zaczął on przeżywać oblężenie. „Pani Marzenny wzrost klientów nie przerażał” – czytamy. „Ja już jestem nauczona ciężkiej pracy. 40 lat w Agacie pracuję” – miała mówić Koniuszy.

facebook

Przyczyna śmierci uczestniczki „Kuchennych rewolucji” nie jest znana.

Czytaj też:

Nie żyje Bezczel. Znamy możliwą przyczynę śmierci rapera