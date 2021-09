Marianna Schreiber została youtuberką, ale tylko na chwilę. Film już zniknął z sieci

Wygląda na to, że świat show-biznesu przypadł do gustu Mariannie Schreiber. Była uczestniczka „Top Model”założyła kanał na Youtubie, jednak pierwszy zamieszczony przez nią film szybko zniknął z sieci. Co się stało?

Marianna Schreiber została youtuberką

– Chciałabym, żebyście tutaj, na moim kanale mogli mnie poznać, nie jako żonę ministra, ale jako zwykłą dziewczynę – mówiła w swoim filmie Schreiber, jednak po kilkunastu godzinach usunęła nagranie z internetu. Na Instagramie wytłumaczyła, że powodem były kłopoty techniczne. „Filmik został usunięty/zablokowany, a więc teraz nie wygląda tak dobrze, jak przedtem, ponieważ musiałam usunąć nagranie i głos się powtarza, ale liczy się przekaz i proszę o wyrozumiałość” – napisała niedoszła modelka. Jakie treści Marianna Schreiber chce zamieszczać na Youtubie?

Ponoć żona ministra chce przede wszystkim obalać plotki na swój własny temat. Przyznaje, że jej występ w „Top Model” okazał się „dość mocno kontrowersyjny” i odbił się szerokim echem w mediach, przez co spotkało ja wiele dobrych, ale i nieprzyjemnych rzeczy. – Chciałabym, żebyście na moim kanale mogli mnie poznać, nie jako żonę ministra, ale jako zwykłą dziewczynę. Jakie są moje odczucia, poglądy i spojrzenie na niektóre rzeczy – mówiła na filmie Schreiber. Zapewniła, że na swoim kanale chce dementować plotki, odpowiadać na pytania fanów, oraz że obiecuje całkowitą szczerość i prawdę.

