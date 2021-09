„Nasz nowy dom”. Spektakularna metamorfoza. Tak ekipa Katarzyny Dowbor odmieniła budynek

Pani Anna żyje w ciągłej niepewności

Pani Anna i jej syn Antoś mieszkają we wsi Pieńki Rzewińskie na północnym Mazowszu. Kobieta żyje w niepewności od czasu, kiedy dwa lata temu miała zaburzenia mowy. – Byłam w szpitalu, na SORze. Miałam zrobioną tomografię. Mam wpisane przemijające niedokrwienia mózgu. Wyszły mi problemy z wątrobą. Do tego jakieś zmiany ziarniste na płucach – wyliczała. Pomimo wielu wizyt u lekarzy nadal nie wie, na co jest chora i w jaki sposób można z tą chorobą walczyć. Pani Anna wychowuje samotnie 7-letniego Antosia, który jest jej oczkiem w głowie. Jak wyjaśniła w programie, z ojcem dziecka rozstała się, ponieważ była między nimi niezgodność charakterów.

Dramatyczne warunki

Budynek, w którym mieszkała pani Anna i Antoś miał prawie sto lat i był w fatalnym stanie. Wyzwaniem było utrzymanie w nim temperatury. Nie było też ciepłej wody, łazienki ani toalety. Stara była też instalacja elektryczna, która stanowiła niebezpieczeństwo dla domowników.

Katarzyna Dowbor i jej ekipa całkowicie odmienili dom w zaledwie pięć dni. Efekty tej metamorfozy możecie obejrzeć w naszej galerii.

