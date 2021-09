„Down The Road”. Oto uczestnicy 3. sezonu programu. Wśród nich zakochana para

3. edycja „Down The Road” kręcona była w Turcji. Tym razem grupa bohaterów była bardzo zróżnicowana. Znajduje się w niej para, której związek trwa już od dziesięciu lat, najstarszy z uczestników ma 44 lata, a najmłodsza osoba w programie zaledwie 22. Jedno się nie zmienia. Bohaterowie „Down The Road” niczego nie udają, pokazują światu szczere emocje i zaskakują swoimi refleksami i reakcjami. Poznajcie Agnieszkę, Tomka, Pawła, Paulinę, Darię, Przemka i Bartka, czyli towarzyszy ostatniej podróży Przemka Kossakowskiego.

„Down The Road”. Przemek Matusiak



Przemek ma 29 lat i pracuje w przedszkolu integracyjnym. Jest również muzykiem, grającym w zespole Piona. W programie chciałby przeżyć wielką miłość i oczywisćie przygodę życia.



„Down The Road”. Tomek Górski



Tomek ma 21 lat, uwielbia sport i marzy, by zostać stolarzem.



„Down The Road”. Paweł Schiller



Paweł ma 44 lata i jest fanem... wszystkich kobiet.



„Down The Road”. Bartek Urbańczyk



Bartek ma 28 lat i duszę prawdziwego artysty.



„Down The Road”. Agnieszka Bauer



Agnieszka to 23-letnia sportsmenka, która już od 10 lat jest w związku z Tomkiem.



„Down The Road”. Daria Kawalec



Daria szybko została okrzyknięta nową Szefową. Ma 38 lat i jest bardzo niezależną kobietą.



„Down The Road”. Paulina Czapla



Paulina marzy, by zostać gwiazdą, a ma te temu predyspozycje, bo śpiewa i tańczy.

Premiera „Down The Road” już 26 września, na Player.pl, oraz od 3 października na antenie TTV.

