„Hotel Paradise”. Poznajecie nowych uczestników? Występowali w „Top Model” i „Na Wspólnej”

O popularności marzy wiele osób. W dzisiejszych czasach rozpoznawalni są nie tylko aktorzy, muzycy, pisarze, czy politycy, ale i uczestnicy różnego rodzaju programów telewizyjnych czy konkursów piękności, którym udział w nich otworzył drzwi do kariery. Tak było w przypadku Marceliny Zawadzkiej, Rafała Maślaka, Idy Nowakowskiej, Karoliny Gilon, czy Klaudii El Dursi.

Aktor z „Na Wspólnej” w „Hotelu Paradise”

Jan Pyrek ma 29 lat i jest modelem. Marzy jednak o profesjonalnej karierze aktorskiej. Występował już w takich serialach, jak „Na Wspólnej”, czy „Barwy szczęścia”. Dwa lata temu brał również udział w konkursie na Mistera Polski. – Jestem dobrym taktykiem i graczem. Mam nadzieję, że będę mógł to udowodnić i trochę namieszam – powiedział, wchodząc do „Hotelu Paradise”, dodając, że niekoniecznie szuka w programie miłości, ale jeśli tak się stanie, to „zaakceptuje ten fakt”.

Z kolei Mateusz Mil, który również dołączył właśnie do randkowego show, swoje pierwsze kroki w telewizji stawiał w programie „Top Model”, gdzie doszedł aż do 10. odcinka. Od tego czasu pracuje jako model, trener personalny, ma też na swoim koncie udział w Fame MMA. – Myślę, że podobam się dziewczynom. Widze ich spojrzenia na co dzień, często też zaczepiają mnie w mediach społecznościowych – stwierdził nieskromnie mężczyzna.