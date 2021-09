Robert Górski mierzy się z hejtem po urodzinach Mazurka. Komik odpowiada: ***** kretytnów

Przypomnijmy, „Fakt” ujawnił, że na imprezie zorganizowanej przez Roberta Mazurka pojawili się politycy PO, PiS i Lewicy. W tym samym czasie Marian Banaś przedstawiał w niemal pustym Sejmie sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli. To wzburzyło opinię publiczną.

Robert Górski do hejterów: ***** kretynów

Robert Górski od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych komików polskiej sceny kabaretowej. Szczególnym powodzeniem cieszył się jego serial „Ucho Prezesa”, w którym wciela się w postać Jarosława Kaczyńskiego. Jednak po tym, jak „Fakt” opublikował zdjęcie, na którym Górski stoi na imprezie obok Marka Suskiego, na artystę wylała się fala hejtu. Komik zaczął swoją wypowiedź od tego, że „każdy ma inny pomysł na antyfaszyzm”.

„Jeden zmienia co dwa dni nakładkę na zdjęciu profilowym, inny pokazuje du** politykowi, inny robi antypisowski happening. Mój antyfaszyzm polega na tym, że robię od 20 lat satyrę skierowaną przeciwko władzy. Teraz tą władzą jest PiS” – napisał Górski na Instagramie. Komik wytłumaczył, że na urodzinach kolegi spotkał Marka Suskiego i choć jego atakujący go teraz hejterzy woleliby, żeby go zabił, on poinformował go, kim jest i czym się zajmuje, oraz że w swoim programie kpi również z niego.

Niestety fotografia z Markiem Suskim sprawiła, że Górski został masowo zalany nieprzyjemnymi wiadomościami i komentarzami. „Nigdy nie głosowałem na PiS, ale na was – emisariusze tolerancji, demokracji i humanizmu – a tak naprawdę prolewicowi pisowcy, jeśli będziecie startować w wyborach, też nie będę. ***** ***, ale przede wszystkim ***** kretynów, bo tych jest dużo więcej” – skończył swoje oświadczenie Górski, nawiązując do Ruchu Ośmiu Gwiazd.

instagram



Czytaj też:

„Britney vs. Spears”. Netflix pokazał mocną zapowiedź dokumentu. Premiera już niebawem