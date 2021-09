Netflix usunie te seriale i filmy. To ostatni moment, by nadrobić zaległości

Z Netfliksa we wrześniu zniknie przede wszystkim kilka kultowych produkcji Davida Lyncha, w tym film neo-noir „Zagubiona autostrada” (1997), horror „Głowa do wycierania” (1977) i „Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną” (1992) – czyli zarówno prolog jak i epilog do serialu telewizyjnego „Miasteczko Twin Peaks” (1990-1991, 2017). Platforma usunie także kilka produkcji dla dzieci, w tym m.in. tytuły „Gamba”, „Rabusie fistaszków” czy „Adventures in Zambezia”. Serwis pozbywa się także kilku programów i masy koreańskich seriali. Listę wszystkich produkcji, które musicie nadrobić przed końcem września, znajdziecie poniżej.

„Biegnij i zwyciężaj” – 24 września



Życie trenera Johna Harrisona zmienia się z dnia na dzień, gdy otrzymuje szereg niespodziewanych wiadomości. Największy zakład produkcyjny w mieście zostaje zamknięty, a setki rodzin zaczynają przeprowadzać się gdzie indziej. Prowadzi to Johna do stawienia czoła nowym wyzwaniom zarówno na poziomie osobistym, jak i sportowym. Kierowany przez dyrektora szkoły do sportu, którego nie zna i nie lubi, czuje się sfrustrowany i kwestionuje swoją wartość, dopóki nie poznaje ucznia zmagającego się z własnymi problemami...



„Zagubiona autostrada” – 26 września



Saksofonista zostaje aresztowany pod zarzutem zamordowania swojej żony. Po kilku dniach znika z celi, a na jego miejscu pojawia się inny mężczyzna.



„Głowa do wycierania” – 26 września



Henry żyje w zindustrializowanym świecie. Podczas kolacji u rodziców swojej dziewczyny dowiaduje się, że został ojcem.



„Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną” – 26 września



Uzależnioną od narkotyków uczennicę liceum nocami nawiedza tajemniczy i groźny mężczyzna. Nastolatka zaczyna obawiać się o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich osób.



„W ciemności” – 26 września



Podczas II wojny światowej drobny złodziejaszek ze Lwowa, Leopold Socha, pomaga grupce Żydów z getta ukrywać się w kanałach.



„Magic in the Moonglight” – 26 września



Francja, lata 20. Obywatel Anglii odkrywa spisek. Chcąc go ujawnić, spotyka na swojej drodze kobietę, która wykorzystuje własny wdzięk, aby mu w tym przeszkodzić.



„Zakochani w Rzymie” – 26 września



Uwięziony w stabilnym związku Jack z łatwością daje się omotać przyjaciółce swojej dziewczyny. Ta wkrótce zacznie sięgać po „większe zdobycze”.



„Adventures in Zambezia” – 26 września

W Zambezi mieszka młody i ambitny sokół imieniem Kai. Kiedy krainie zagraża niebezpieczeństwo, tylko on może ją uratować.





„Mamuśki mają wychodne” – 26 września



Wieczorne wychodne czterech matek zamienia się w przygodę ich życia.



„Gamba” – 26 września



Dzielna i spragniona przygód mysz Gamba pewnego dnia postanawia wyruszyć w świat i odkryć ocean. W trakcie rejsu spotyka zatroskaną myszkę Chutę, której rodzina została zabita przez klan złowrogich łasic zamieszkujący pobliską wyspę. Chuta prosi o pomoc grupę walecznych myszy pokładowych, lecz te szybko wycofują się, odkrywszy jak straszny jest przywódca łasic, Noroi. Widząc, że biedna myszka traci resztki nadziei, Gamba obiecuje ocalić wyspę, rodzinę i inne zagrożone stworzenia. Wraz z przyjaciółmi wyrusza na podbój wyspy opanowanej przez złego Noroia i jego klan.



„Rabusie fistaszków” – 26 września



Wiewiór, który właśnie opuścił zoologiczny ogród poprawczy, skrzykuje szajkę, by odzyskać wywiezione z lasu żołędzie.



„Boska interwencja” – 28 września



Przez sześć lat pracy jako szkolny trener footballu Grant Taylor nie odnosił ze swoją drużyną żadnych sukcesów. Kryzysy - zawodowy i osobisty - powodują, że chce się poddać i rzucić wszystko. Dopiero niespodziewany gość skłania go do uwierzenia w potęgę wiary i nadziei. Grant odkrywa w sobie siłę, by wytrwać i dalej walczyć.



„Reply 1988” – 28 września



Akcja serialu umiejscowiona jest w 1988 roku, skupia się wokół pięciu przyjaciół i ich rodzin mieszkających w tej samej dzielnicy Ssangmun-dong, w północnym Seulu.



„It's Okay, That's Love” – 28 września



Cierpiący na zaburzenie obsesyjno-kompulsywne autor powieści kryminalnych zakochuje się w swojej współlokatorce, psychiatrze.



„Tunnel” – 28 września



Młody mężczyzna zostaje uwięziony w zawalonym tunelu.



„Chicago Typewriter” – 28 września



Weterynarz w spódnicy i dwaj pisarze mają tajemnicze powiązania z koreańskimi bojownikami o niepodległość z japońskiego okresu kolonialnego.



„A to duch” – 28 września



Opętana przez ducha lubieżnej dziewicy nieśmiała asystentka szefa kuchni staje się pewna siebie i zmysłowa, co nie uchodzi uwadze wyniosłej kulinarnej gwiazdy.



„Halo, tu 1997” – 28 września



Jako nastolatka Shi Won miała obsesję na punkcie bojsbandu. Teraz ma 33 lata i razem z dawnymi przyjaciółmi odświeża wspomnienia przed spotkaniem klasowym.



„Źli kolesie” – 28 września



Detektyw powraca do miasta, by stanąć do walki z piekielną przestępczością. Żąda uwolnienia trzech skazańców, którzy mają mu pomóc w schwytaniu bandytów.



„Halo, tu 1994” – 28 września



Studenci pochodzący z różnych części Korei wprowadzają się do akademika w Seulu. Z nieznajomych powoli zmieniają się w dużą szczęśliwą rodzinę.



„Zjedzmy coś 2” – 28 września



Znajomi ze szkoły podstawowej zostają sąsiadami i odkrywają, że ich relacja zawsze była — i nadal jest — podporządkowana jedzeniu.



„Zjedzmy coś” – 28 września



Mieszkająca w kawalerce kobieta po rozwodzie uczy się, jak żyć w samotności i dobrze się odżywiać. Oczywiście może liczyć na pomoc sąsiadów.



„Cheese in the Trap” – 28 września



Pracowita dziewczyna wplątuje się w skomplikowaną relację z wyrachowanym chłopakiem.



„The Liar and His Lover” – 28 września



Nastoletnia Riko zakochuje się w poznanym przypadkowo Akim, który ukrywa przed nią fakt, że jest autorem piosenek jednego z najpopularniejszych japońskich zespołów.



„Bayblade Burst” – 28 września



Uzbrojony w Beyblade Valtryek uczeń Valt Aoi mierzy się z przyjaciółmi, kolegami z klasy i innymi rywalami, dążąc do zdobycia tytułu najlepszego Bladera na świecie.



„Własny dom bez kredytu – prezentuje Sarah Beeny” – 28 września



Ekspertka od nieruchomości i prezenterka telewizyjna Sarah Beeny spotyka się ze sprytnymi właścicielami domów, którzy opowiadają jej o urokach życia bez kredytu. Czytaj też:

„Britney vs. Spears”. Netflix pokazał mocną zapowiedź dokumentu. Premiera już niebawem