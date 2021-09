Córka Bogusława Lindy wspomina licealne czasy: Nie miałam ciepłej wody, myłam się w wiaderku

Jej ojcem jest Bogusław Linda, a matka Lidia Popiel. Wychowana w artystycznym domu Aleksandra, już w szkole średniej wiedziała, że chce iść w ich ślady. Porzuciła więc Warszawę i wygodne życie u boku rodziców i zamieszkała w Krakowie.

Córka Bogusława Lindy żyła w trudnych warunkach

Aleksandra Linda przyznała, że w życiu kieruje się intuicją. – Jeśli czuję, że muszę coś zrobić, to rzucam wszystko i to robię. Tak też było ze szkołą. Chodziłam do prywatnego, artystycznego liceum w Warszawie i stwierdziłam w pewnym momencie, że chcę uczyć się w liceum aktorskim. A że nie było takiego w moim mieście, to przeprowadziłam się do Krakowa – powiedziała kobieta w rozmowie z Plejadą.

Córka gwiazdora filmu „Psy” uznała wówczas również, że przyszedł czas na samodzielność, dlatego sama się spakowała, sama wyjechała i zdecydowała się sama na siebie zarabiać, pracując jako kelnerka. Aleksandra Linda nie miała wielu pieniędzy, znalazła się najtańszą kawalerkę w mieście. – Płaciłam 200 złotych miesięcznie, nie miałam ciepłej wody i ogrzewania. Myłam się w wiaderku wodą, którą wcześniej musiałam zagrzać w czajniku – wspominała aktorka.

Dziś Aleksandra Linda ma już na koncie kilka ról filmowych, między innymi w filmie „Psy 3. W imię zasad”, „Diablo. Wyścig o wszystko”, czy „Totem”.

