Wielki sukces Tomasza Bagińskiego. Wyreżyseruje aktorską adaptację „Rycerzy Zodiaku” z hollywoodzką obsadą

Tomasz Bagiński ma wielu fanów, czemu trudno się dziwić. Jest autorem okładek do większości książek Jacka Dukaja, producentem wykonawczym serialu „Wiedźmin” Netfliksa oraz reżyserem krótkometrażowych, docenianych na całym świecie filmów „Katedra” (2002) czy „Kinematograf” (2009).

Teraz, czym sam pochwalił się w swoich mediach społecznościowych, będzie reżyserował aktorski film „Rycerze Zodiaku” dla Toei Animation i Sony Pictures Worldwide Acquisitions.

Obsada filmu

W obsadzie pojawią się takie gwiazdy jak: Mackenyu Arata (syn znanego japońskiego aktora u mistrza wshcodnich sztuk walki Sonny'ego Chiby, który nakręcił w Japonii wiele popularnych adaptacji mangi), Madison Iseman („Annabelle wraca do domu”, „Jumanji: Przygoda w dżungli”), Sean Bean („Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia”, „Władca Pierścieni: Dwie wieże”, „Troja”, „Gra o tron”), Famke Janssen („Uprowadzona”, „GoldenEye”), Nick Stahl („Terminator 3: Bunt maszyn”, „Grzeszny świat”), Diego Tinoco, Mark Dacascos („John Wick 3”, „Wybrany”, „Braterstwo wilków”).

W kogo wcielą się aktorzy?

Z informacji „The Hollywood Reporter” wynika, że Mackenyu Arata wcieli się w serii w Seiya – głównego bohatera serii. Kiedy budzi się w nim mistyczna energia znana jako Cosmo, Seiya wyrusza w podróż, by zdobyć starożytną grecką zbroję Pegaza i opowiedzieć się po jego stronie w nadprzyrodzonej walce o los Sienny (Iseman), młodej dziewczyny, która walczy o kontrolę nad swoją boską siłą. Bean wcieli się w mentora o imieniu Alman Kiddo, człowieka, który rekrutuje Seiya do zakonu Rycerzy, który założył, gdy odkrył wskrzeszoną boginię. Diego Tinoco zagra mężczyznę, który został wynajęty do zabicia bezbronnej bogini.

„Rycerze Zodiaku”

„Rycerze Zodiaku” to manga autorstwa Masamiego Kurumady i serial anime, który nadawany był w latach 1986-1989. Głównymi bohaterami serii są sieroty, które zostały wysłane w różne zakątki świata na trening, by zdobyć legendarne Zbroje z Brązu – zbroje obrońców Ateny. Każdy z głównych bohaterów posiada specjalną siłę oraz zbroję, która odpowiada jednej z konstelacji gwiezdnych.

