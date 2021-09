„Barwy szczęścia”. Dobra informacja dla fanów serialu. Zobaczcie, co się zmieni

„Barwy szczęścia” – o czym jest serial?

Bohaterami serialu są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Zmiana w emisji serialu i nowa czołówka

Serial „Barwy szczęścia” wrócił po wakacjach z częstotliwością emisji ograniczoną do czterech odcinków tygodniowo – widzowie mogli oglądać produkcję TVP2 od poniedziałku do czwartku. To zmieni się jednak od 24 września. Odcinki serialu będą nadawane także w piątek. Do tego po raz pierwszy na antenie, już w najbliższy piątek, pojawi się nowa czołówka serii, która już wcześniej zadebiutowała w internecie.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Nowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” od 24 września nadawane będą pięć razy w tygodniu – od poniedziałku do piątku o godzinie 20:10.

