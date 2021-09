Spędzasz niedzielę przed telewizorem? Zobacz, co oferują stacje telewizyjne

Telewizja Polska, Polsat i TVN prześcigają się w ofertach. W tym sezonie mamy do wyboru lubiane i sprawdzone formaty, jak „Masterchef” czy „Rolnik szuka żony”, jak i nowe produkcje, jak choćby serial „Receptura”. W każdy weekend stacje telewizyjne oferują również filmy sensacyjne, komedie lub historie oparte na faktach. Co zobaczymy dzisiaj?

„Wojenne dziewczyny”



Serial o grupie młodych kobiet, które walczą w niemieckim okupantem.

TVP 1, godzina 20:15



„Postaw na milion”



Teleturniej, którego uczestnicy moga wygrać nawet milion złotych. Gospodarzem programu jest Łukasz Nowicki.

TVP 2, godzina 20:00



„Kabaret na żywo. Młodzi i moralni”



Gospodarzami programu są satyrycy z Kabaretu Moralnego Niepokoju i Kabaretu Młodych Panów. Prezentują widzom nowe skecze i zapraszają na scenę popularnych artystów kabaretowych.

Polsat, godzina 20:00



„MasterChef”



Kolejna edycja programu, w którym Magda Gessler, Michel Morane i Anna Starmach poszukują kulinarnych talentów.

TVN, godzina 20:00



„Legion Samobójców”



Amerykańska agencja rządowa tworzy drużynę składającą się z najgorszych przestępców. Jeśli wykonają powierzone im zadania, ich wyrok zostanie zmniejszony.

TVN7, godzina 20:00



„Rolnik szuka żony”



Program, który pokochali widzowie. Grupa rolników szuka swojej drugiej połowy w reality show Telewizji Polskiej.

TVP1, godzina 21:15



„Ostateczna operacja”



Agenci Mosadu udają się do Buenos Aires, gdzie ukrywa się hitlerowski zbrodniarz Adolg Eichmann. Film oparty na faktach.

TVP2, godzina 21:00



„Love Island. Wyspa Miłości”



Reality show, którego uczestnicy zamieszkują luksusową willę w Hiszpanii. W programie walcza o miłość i 100 tysięcy złotych.

Polsat, godzina 22:10



„Receptura”



Serial pokazujący życie dwóch kobiety. Jedna żyła w międzywojennej Warszawie, druga w obecnych czasach. Łączą je więzy krwi i tajemniczy pamiętnik.

TVN, godzina 21:30



„Striptiz”



Demi Moore w roli byłej agentki FBI, która traci pracę i opiekę nad córką. By zarobić pieniądze i odzyskać dziecko, zatrudnia się w klubie ze striptizem.

TVN7, godzina 22:40Czytaj też:

