Sprawa śmierci Gabby Petito. FBI mówi o „zabójstwie”, trwają poszukiwania jej narzeczonego

Petito została zabita

Koroner amerykańskiego hrabstwa Teton, Bren Blue, ustalił, że Gabby Petito zmarła na wskutek zabójstwa, jednak nie ujawnił bezpośredniej przyczyny jej śmierci w oczekiwaniu na ostateczny raport z autopsji. Ciało Petito zostało znalezione w niedzielę 19 września w pobliżu niezabudowanego pola kempingowego, otoczonego lasami i zaroślami, położonego około 48 kilometrów na północny wschód od Jackson w stanie Wyoming.

FBI apeluje o pomoc, Laundrie wciąż poszukiwany

Agenci FBI zaapelowali do wszystkich, którzy mają informacje na temat rzekomej roli Briana Laundriego w śmierci Petito, o skontaktowanie się ze służbami. Śledczy ogłosili, że 23-latek jest "osobą w kręgu ich zainteresowania" w związku ze zbrodnią. Rodzice mężczyzny, z którymi mieszkał na Florydzie przed rozpoczęciem podróży po Stanach Zjednoczonych, przekazali, że ostatni raz widzieli go tydzień temu. Miał ich poinformować, że planuje samotną wędrówkę po dzikim obszarze rezerwatu Carlton w pobliżu North Port na Florydzie. W związku z tym policja z North Port przeszukała cały obszar rezerwatu (9700 hektarów ziemi). Do tej pory, mimo wykorzystania psów tropiących i dronów, Laundrie nie został znaleziony.

Wspólna podróż

Petito i Laundrie znali się od dziecka – wspólnie dorastali na Long Island. Później rodzice mężczyzny przenieśli się z rodziną do North Port, na południe od Sarasoty. Para rozpoczęła podróż po USA pod koniec czerwca lub na początku lipca tego roku. Chcieli odwiedzać parki narodowe i dokumentować podróż w mediach społecznościowych. Laundrie niespodziewanie wrócił do domu sam 1 września furgonetką Petito. Dziesięć dni później członkowie rodziny blogerki zgłosili informację o jej zaginięciu. Przez zniknięciem Laundrie odmówił współpracy z policją w związku z poszukiwaniem jego narzeczonej.

