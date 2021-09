Uma Thurman opowiedziała o aborcji. To była najtrudniejsza decyzja w jej życiu

Jest wielką hollywoodzką gwiazdą, która na swoim koncie ma role w takich przebojach kinowych, jak „Pulp Fiction”, „Kill Bill” czy „Rewolwer i melonik”. Prywatnie Uma Thurman długo nie mogła ułożyć sobie życia. Była żoną Gary'ego Oldmana i Ethana Hawke, z którym ma dwójkę dzieci. Później związana była również z amerykańskim finansistą Arpadem Bussonem, któremu urodziła córkę.

Uma Thurman oburzona zmianą prawa dotyczącego aborcji

Uma Thurman napisała felieton, który ukazał się na łamach „Washington Post”. Zdecydowała się opowiedzieć swoją historię sprzed lat, ponieważ nie może się pogodzić ze zmianą prawa, która obowiązuje od września w Teksasie. Wedle nowego prawa, kobieta nie może dokonać aborcji po wykryciu „bicia serca płodu”, czyli około 6 tygodnia ciąży, nawet wtedy, gdy do zapłodnienia doszło w wyniku gwałtu. „Zdaję sobie sprawę, że wiele osób może nie być zainteresowanych opinią aktorki, ale i tak czuję się w obowiązku stanąć po stronie kobiet zdruzgotanych przez odebranie im podstawowych praw” – napisała Thurman.

„Wtedy pękło moje serce”

Aktorka przyznała, że jako nastolatka zaszła przypadkowo w ciążę z o wiele starszym mężczyzną. O pomoc poprosiła ojca, który doradził jej, by dokonała aborcji, bo nie da rady utrzymać siebie i dziecka. „Wtedy pękło moje serce” – wspomina gwiazda. Choć Thurman otoczona była profesjonalną opieką, to czuła ogromny ból i wstyd. „Wmawiałam sobie, że zasłużyłam na ten ból. Godność przywrócił mi lekarz. Po zabiegu powiedział, że mam piękne dłonie i przypominam mu jego córkę. Poczułam, że wciąż jestem osobą, dziewczyną” – napisała.

„Odbierają nam prawo do własnego ciała, bo mamy macicę”

Uma Thurman twierdzi, że teksańska ustawa jest kolejną, która dyskryminuje osoby znajdujące się z trudnej sytuacji finansowej. „Wszystkim kobietom, oburzonym faktem odebrania nam praw do naszego własnego ciała, bezbronnym, ponieważ mamy macicę, mówię: widzę was, bądźcie odważne, jesteście piękne, jak moje córki” – zwróciła się do kobiet aktorka. Zapewniła również, że dla żadnej kobiety aborcja nie jest łatwą decyzją. „To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu. Ale ta decyzja pozwoliła mi dorosnąć i zostać matką, jaką chciałam być” – stwierdziła gwiazda.

